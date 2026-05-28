Tisztítótűz művelet: részleteket közölt a rendőrség a gyermekvédelmi rajtaütésről, hónapokig tartó nyomozás után csaptak le

Sajtótájékoztatót tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal a gyermekvédelemmel kapcsolatos rajtaütések után, amiről a Police.hu számolt be.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a KR NNI KBEH eljárást indított ismeretlen tettesek ellen, miután állami és egyházi fenntartású gyermekotthonokban évekkel ezelőtti gyermekbántalmazásokról szerzett információkat. A több hónapos felderítőmunka során a nyomozók 120 tanút hallgattak ki, és bizonyítékokat gyűjtve kiderítették, hogy legalább tíz gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők. Arra is szereztek bizonyítékokat, hogy a bántalmazott gyerekek jelzéseit az intézmények nem megfelelően vizsgálták ki, a vezetők – pozíciójukkal visszaélve – eltussolták ezeket.

A nyomozás során a rendőrség szerint felmerült kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése, testi sértés, emberkereskedelem, gyermekpornográfia, valamint közfeladati helyzettel való visszaélés is. A KR NNI nyomozói – gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket felderítő és forenzikai szakértő osztályainak munkatársai – május 27-én hajnalban 14 Csongrád-Csanád és Békés megyei helyszínen hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. A Tisztítótűz műveletben részt vett a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége is, tekintve, hogy az egyik elkövető hivatásos határvadász volt, és saját, valamint szolgálati lőfegyverrel is rendelkezik.

A TEK munkatársai Csanádpalotán fogták el az 55 éves N. Istvánt, majd a nyomozók őrizetbe vették. Azzal gyanúsítják, hogy nyolc gyermeket bántalmazott 2018 és 2023 között, még azelőtt, hogy határvadász lett volna.

A gyanú szerint előfordult, hogy az intézmény nevelőjeként az egyik kisfiút torkon rúgta, de olyan is, hogy lefejelte vagy mellkason rúgta, illetve az iskolában az igazgatóhelyettes szeme láttára többször a táblába verte a fejét a gondozottnak. A rendőrök szintén Csanádpalotán fogták el a 62 éves D. Pálnét, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermeket megvert, illetve fojtogatott. Mindkettőjüket kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A nyomozók elfogták azt a gyermekfelügyelőt is, aki látta a két gyanúsított bántalmazásait, azonban nem tett semmit. Ugyancsak elfogták a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét, valamint szakmai vezetőjét is, akik nem a tényeknek megfelelően rögzítették a jegyzőkönyveket a bántalmazásokról, az ügyeket annullálták. Közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsították meg őket.

A nyomozók kutatásokat hajtottak végre a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is, ahol 6 terabyte-nyi adatot és 13 zsáknyi, bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltak le.

Tekintettel arra, hogy olyan információkat szereztek, miszerint nemcsak az érintett intézményeknél lehettek az elmúlt években ilyen és hasonló bántalmazások, szexuális visszaélések és hivatali eltussolások, így a KR NNI 2021-ig visszamenőleg az ezen alapítványhoz tartozó valamennyi intézménynél felül fogja vizsgálni a bántalmazásokkal kapcsolatos kivizsgálások dokumentumait, és amennyiben jogsértést észlel, el fog járni az ügyekben.

Az átfogó vizsgálat része volt a nevelőszülői hálózatban történt esetleges bántalmazások és szexuális bűncselekmények feltárása is. A KR NNI ezekben az ügyben feljelentést küldött az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságok részére, melyekben szexuális visszaélés miatt egy esetben már vádemelés is történt, a többi ügy vizsgálati szakaszban van.

A nyomozás egyre több visszaélést tár fel, azonban nem kizárt, hogy további bűncselekmények is lehetnek, amiket a sértettek vagy a korábbi nevelők, gyermekfelügyelők eddig nem hoztak a hatóság tudomására.

Így kérjük, hogy akinek a fenti intézetekben hasonló esetekről, gyermekbántalmazásokról van információja, az tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a bejelentes@nni.police.hu e-mail-címen.

– közölték.