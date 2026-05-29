Lekapta a falról a NER alapnyilatkozatát a csepeli testületi ülésen Dukán András, de elvették tőle és visszaakasztották

Csak szólok, Orbán Viktor megbukott, és odakerült a történelem szemétdombjára

– kiabálta a csepeli önkormányzat csütörtöki ülésén a monentumos Dukán András, miközben arra hívta fel a figyelmet, hogy az ülésterem falán még mindig ott lóg a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, amelynek közintézményekben való elhelyezését a 2010-es választási győzelem után tette kötelezővé az Orbán-kormány.

A felszólalás után Dukán leakasztotta a falról a bekeretezett nyilatkozatot, ám ezalatt Borbély Lénárt polgármester figyelmeztette, hogy ne tegye. Borbély ezt követően a kollégáit kérte, hogy vegyék ki a nyilatkozatot a képviselő kezéből, ami csak rövid huzakodás után sikerült.

A csepeli képviselő-testület mai ülésén sajnálatos és elfogadhatatlan incidens történt, amely során

– írta a történtekről kiadott nyilatkozatában a polgármester. Borbély szerint Dukán, a 2024-es baloldali összefogás csepeli polgármesterjelöltje „egy sajátos performansz keretében erőszakosan és agresszívan lépett fel az önkormányzat egyik női munkatársával szemben”.

Dukán szerint viszont a közlemény „felháborító és hazug” módon elferdíti az eseményeket. A politikus közzétett egy rövid videót is, hogy megcáfolja a bántalmazás vádját.

A valóság ezzel szemben az, hogy Borbély Lénárd a videón is jól látható módon a rám ugró két embere közül visszahívja Ábel Attilát, aki a csepeli Fidesz- és Borbély-propaganda terjesztéséért felelős tanácsadót, korábbi alpolgármesterét, és a kabinetfőnökére bízza az ügyet, hogy nők elleni erőszaknak állíthassa be, hogy eltávolítom az ülésterem faláról a NER alapítónyilatkozatát. Borbély Lénárd hiába hazudja magát függetlennek, az önkormányzat pénzét Fidesz-propagandára költi, minden csepeli láthatta, hogy az önkormányzat hirdetőfelületei már 2025-től kezdődően Király Nóra fideszes jelölttel voltak tele, és minden más fórumon is az önkormányzati erőforrásokat felhasználva kampányoltak Borbély Lénárddal közösen

– írta Facebookon a momentumos képviselő, hozzátéve, hogy felháborítónak tartja, hogy „a NER-nyilatkozat védelmében és Orbán Viktor iránti hűségből mire képesek” a polgármester és csapata.

Dukán azt is írta, hogy a „civil” és a „hivatalos” Fidesz-képviselők egy rövid szünet után közösen megszavazták, hogy büntetésből vonják meg a képviselői tiszteletdíját, majd egyikük ünnepélyesen visszarakta a falra a NER-es nyilatkozatot.

Tettem nem szégyellem, az Orbán Viktor-képeknek és a NER bekeretezett relikviáinak maximum Borbély Lénárd falain a helye, nem a közintézményekben

– közölte közösségi oldalán Dukán.

A csepeli polgármester a Fidesz színeiben került a posztra, ám időközben megromlott a viszony közte és egykori mentora, Németh Szilárd között. Mivel a párt helyi szervezete feletti irányítás Németh kezében volt, az egykori rezsibiztos kizáratta a polgármestert és bizalmi embereit a Fideszből.