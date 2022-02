Videóban fenyegeti az Anonymus Putyint

Személyesen Vlagyimir Putyinnak küldött fenyegető üzenetet az Anonymous – írja a LADbible. A videóban a csoport egyik maszkos tagja torzított hangon foglalja össze az elmúlt napok ukrajnai eseményeit, kiemelve, hogy az orosz elnök sérti az emberi jogokat és a szomszédos országok önrendelkezését.

Az Anonymous szerint Putyin korábban ugyan jogosan kritizálta az Egyesült Államokat és a NATO-t a közel-keleti bombázások és megszállás miatt, most bebizonyosodott, hogy az orosz elnök semmivel sem jobb az általa kifogásolt imperialista kormányoknál. A csoport úgy látja, világszerte átlátnak Putyin propagandáján, és már saját állampolgárai is ellene vannak. Mivel az Oroszországgal szembeni szankciók a lakosságra is nagyban hatnak majd, az Anonymus szerint Putyin egyre nagyobb elégedetlenségre számíthat.

A csoport azt állítja, hogy az orosz elnök példátlan, a világ minden tájáról érkező kibertámadásra számíthat.

Ahogy felelevenítik, az Anonymus korábban kiberháborút hirdetett. Az elmúlt napokban több orosz kormányzati oldalt is elérhetetlenné tettek a hackerek.

A csoport szerint ez csak a kezdet, Putyin hamarosan megérezheti a világ hackereinek haragját, akik közül több valószínűleg Oroszországból tevékenykedik majd. A videóban végül azzal fenyegetnek, hogy az orosz elnök titkai nem sokáig lehetnek biztonságban, és hogy eltéríthetik a kormány infrastruktúrájának fontos elemeit. Az Anonymus szerint ez nem egy olyan háború, amelyet Putyin megnyerhet, függetlenül attól, hogy mennyire érzi erősnek magát.

Az Anonymus órákkal Ukrajna megtámadása után hirdetett kiberháborút. A csoport több, az orosz kormányhoz köthető oldalt is átmenetileg elérhetetlenné tett, köztük a Russia Today felületét.