Foci-vb: Messi ott van az argentin keretben, a Real Madrid támadója viszont kimaradt

admin Futó Csaba
2026. 05. 29. 09:25
Lionel Messi is ott van az argentinok vb-keretében.
Kihirdette a 26 fős világbajnoki keretét a címvédő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni.

Ott van a névsorban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is, aki a napokban sérülés miatt kért cserét az Inter Miami bajnokiján, de a klubja később közölte, hogy nincs nagy baj.

A lejátszott mérkőzések és a szerzett gólok tekintetében is az argentin örökrangsor élén álló, 39 éves Messi már a 2006-os világbajnokságon is játszott, ez lesz a hatodik vb-je. Eddig 26 meccsen 13 gól és 8 gólpassz a mérlege.

Az egyik legnagyobb név a kimaradók közül Franco Mastantuono, aki tavaly nyáron igazolt a Real Madridba, azonban elég hullámzóan teljesített új csapatában. Az ősszel három meccsen játszott a dél-amerikai selejtezőben, majd idén tavasszal a felkészülési meccsek során is kapott lehetőséget Scalonitól, de a vb-keretbe végül nem került be.

Scaloni csapatában 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a négy évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek is. Ugyanakkor Messi mellett más kulcsjátékosok is sérüléssel bajlódnak:

A háromszoros világbajnok argentinok szombaton utaznak Kansas Citybe, ahol a torna előtt még Hondurasszal és Izlanddal játszanak felkészülési mérkőzéseket.

A június 11-én kezdődő tornán a dél-amerikai sztárcsapat a J-csoportban Algéria, Ausztria és Jordánia válogatottjával találkozik.

Az argentin keret:

  • kapusok: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)
  • védők: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Facundo Medina (Olympique Marseille)
  • középpályások: Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (RC Strasbourg Alsace)
  • támadók: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Thiago Almada (Olympique Lyon), Nico Paz (Como)
