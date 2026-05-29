Foci-vb: Messi ott van az argentin keretben, a Real Madrid támadója viszont kimaradt

Kihirdette a 26 fős világbajnoki keretét a címvédő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni.

Ott van a névsorban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is, aki a napokban sérülés miatt kért cserét az Inter Miami bajnokiján, de a klubja később közölte, hogy nincs nagy baj.

A lejátszott mérkőzések és a szerzett gólok tekintetében is az argentin örökrangsor élén álló, 39 éves Messi már a 2006-os világbajnokságon is játszott, ez lesz a hatodik vb-je. Eddig 26 meccsen 13 gól és 8 gólpassz a mérlege.

Az egyik legnagyobb név a kimaradók közül Franco Mastantuono, aki tavaly nyáron igazolt a Real Madridba, azonban elég hullámzóan teljesített új csapatában. Az ősszel három meccsen játszott a dél-amerikai selejtezőben, majd idén tavasszal a felkészülési meccsek során is kapott lehetőséget Scalonitól, de a vb-keretbe végül nem került be.

Scaloni csapatában 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a négy évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek is. Ugyanakkor Messi mellett más kulcsjátékosok is sérüléssel bajlódnak:

az első számú kapus Emiliano Martíneznek eltört az egyik ujja a Freiburg ellen megnyert Európa Liga-döntőben,

a védő Cristian Romero pedig április közepén dőlt ki a Tottenhamből, térdproblémákkal.

A háromszoros világbajnok argentinok szombaton utaznak Kansas Citybe, ahol a torna előtt még Hondurasszal és Izlanddal játszanak felkészülési mérkőzéseket.

A június 11-én kezdődő tornán a dél-amerikai sztárcsapat a J-csoportban Algéria, Ausztria és Jordánia válogatottjával találkozik.

Az argentin keret: