Balog Zoltán magánterületről és lelkipásztorokról beszélt, amikor a kegyelmi ügyről kérdezték

A Telex stábja csütörtök este Lovasberényben készített rövid interjút Balog Zoltánnal, akit az elmúlt két évben nem lehetett kérdezni a kegyelmi ügyről.

Kónya Endre ügyében Novák Katalin volt államfő döntött az Igazságügyi Minisztérium, illetve a Köztársasági Elnöki Hivatal szakapparátusa véleménye ellenében. A 24.hu-nak Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke úgy nyilatkozott, hogy Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy Kónya Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. „Balog Zoltán ezt számomra is többször jelezte. Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében” – jelentette ki Schanda Balázs. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét az intézményben történt szexuális bántalmazások eltussolásával vádolták meg és ítélték el, miután megpróbálta rávenni a korábbi igazgató több áldozatát, hogy vonják vissza a vallomásukat.

Magyar Péter miniszterelnök többször is utalt arra, hogy Lévai Anikónak és az Orbán családnak is valamilyen köze lehetett az ügyhöz.

Balog Zoltánt ezt követően kérdezte a Telex Lovasberényben, ahova a most református püspökként tevékenykedő egykori politikus egy egyházi közgyűlésre érkezett. A kérdésre, hogy miért volt neki annyira fontos a pedofíl bűncselekmények elkövetőjét menteni próbáló Kónya Endre kegyelmi ügye, Balog azt felelte, hogy

ez egy magánterület, talán tudják, úgyhogy azt kérem, hogy ne zavarják meg ezt az egyházmegyei közgyűlést, jó?

Mindig, mindent, ami szükséges, egyébként is elmondok és el is mondtam már ezzel kapcsolatban, nem tudok újat mondani ebben az ügyben” – jelentette ki.

Miután rákérdeztek arra, hogy egyeztetett-e valakivel a kegyelmi ügyben, Balog megismételte, hogy nem tud többet mondani. „Kérem, hogy a magánterületet tartsák tiszteletben” – mondta a református püspök. Amikor konkrétan azt kérdezték, hogy Lévai Anikóval beszélt-e, Balog ezt mondta: „beszéljék meg a lelkipásztorokkal, hogy ez egy normális eljárás-e, amit önök csinálnak itt”. A sokadik kérdésre végül azt mondta, hogy

nem beszélgettem Lévai Anikóval természetesen,

ezt már elmondtam huszonötször”. Balog arra már nem válaszolt, hogy elmegy-e a kegyelmi ügy kivizsgálására felállított parlamenti vizsgálóbizottság ülésére.