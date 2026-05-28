Reagált a személyeskedő, gúnyolódó képviselői megszólalásokra Forsthoffer Ágnes

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 28. 16:11
Forsthoffer Ágnes házelnök levonta ez első „puskaporos” hangulatú parlamenti ülések tanulságait. Az országgyűlés elnöke szerint a szerdai ülésen „határozottan több konstruktív felszólalást hallhattunk”, mint a keddin, „ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól, személyeskedtek és gúnyolódtak a képviselők” – fogalmazott Forsthoffer.

Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a Parlamentben is emberek ülnek

– írta Facebook-bejegyzésében.

A házelnök hozzátette: „az Országgyűlésben azzal szolgáljuk a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el”. Forsthoffer azt írta, ennek a kultúrának megteremtésén fog dolgozni a jövőben.

Parázs Parlament

Kedden és szerdán is ülésezett az Országgyűlés: a feszült hangulatú Parlamentben Magyar Péter egy ponton odalépett Gulyás Gergelyhez. A miniszterelnök úgy összegezte a nap tanulságait, hogy

a fideszes képviselők láthatóan meglepődtek azon, hogy számon kértük rajtuk a 16 éves gyűlöletkeltést, megosztást és lopást. Jó reggelt Elvtársak! Valakinek vállalnia kell a felelősséget!

