Demeter Szilárd L. Simon Lászlóról: Nem féltem őt, meghatározó kultúrpolitikusa lesz a Tisza-érának is

Lacival a viszonyom fura – mondta Demeter Szilárd a Köztérnek adott interjúban, amikor az L. Simon Lászlóval nyilvános kommentekben folytatott vitáról kérdezték. Mint mondja, 2022-ben ő L. Simont javasolta kulturális miniszternek, a mai napig alkalmasnak tartja.

Én nem féltem őt, vissza fog jönni, meghatározó kultúrpolitikusa lesz a Tisza-érának is

– mondta.

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) egykori főigazgatójaként Demeter egy időben a Petőfi Rádió és Tévé gyártásáért is felelt. Az interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy volt tiltólista:

…kaptunk ilyen e-maileket, hogy XY zenekart ne tegyük be, meg nem tudom, azt vegyük ki

– mondta. A műsorvezető felhozta az olyan előadókat, mint a Kárpátia, valamint Beton.Hofi és Krúbi, akik a felvetése szerint különböző mértékben háttérbe szorultak a közmédia zenei kínálatában. Demeter erre annyit mondott, hogy egy „segédszerkesztő hölgy” írta ezeket az üzeneteket, akit nem is ismert. Elmondása szerint kérte, hogy fejezzék be az ilyen e-mailek küldését, mert ő a gyártást végzi.

Demeter a műsorban azt is felidézte, hogy egy alkalommal a Karmelitába is behívták egyeztetésre a rádióval kapcsolatban.

Elmondása szerint ott egy a Fidesz elnökségi ülésén megfogalmazott vádat ismertettek vele, amely szerint egy éjszakai rádiós műsor keretében Fluor Tomi szerepeltetését tervezte volna egy provokatív című produkcióban. A cím Gecigránight lett volna, utalva Fluor híres Gecigránát című számára.

Demeter szerint a vád abszurd volt, és állítása szerint ilyen terv nem is létezett. Hangsúlyozta, hogy szerinte azért támadták be, mert a Petőfi tévében ők gyártottak műsort, ez pedig szerinte nem tetszett egy NER-es filmesnek. Hozzátette: a kritika és az üzengetések után végül úgy döntött, hogy a Petőfi TV műsorgyártását egy külső céghez, az IKO-hoz szervezik ki.