A Panasonicnak is lesznek 48 hüvelykes OLED tévéi

Képminőségben most alig akad párja a Panasonic csúcstévéjének

Az OLED panellel szerelt készülékek ugyan már jó pár éve meghatározó részét képezik a tévépiacnak, de először 2020-ban történt meg, hogy egy gyártó 55 hüvelykesnél kisebb méretben kínált ilyen típusú okostévét. A dél-koreai LG kifejezetten a gamereket szólította meg a szokásosnál kisebb, 48 hüvelykes kijelzőkkel, nem sokkal később pedig a Sony is előrukkolt hasonló modellel. Az új irányvonal pedig megtetszhetett a Panasonicnak is, hiszen a japán vállalat bejelentette, hogy a 2021-es tévéportfóliójuk három sorozatában (JZ1500, JZ1000 és JZ980) a hagyományos 55 és 65 hüvelykes típusok mellett elérhetők lesznek a 48-as készülékek is.

Az új tévékre persze nem csak ezért lesz érdemes figyelni: mindegyikben elérhető lesz a HCX Pro AI processzor, amit az idei csúcsmodellel, a JZ2000-vel párhuzamosan leplezett le a gyártó. A chip velejárója az Auto AI képmód, ami a legoptimálisabb képminőség érdekében képes felismerni a lejátszott tartalmat (film, sport, zene stb.), majd ennek megfelelően módosítani a megjelenítést.

A vadonatúj processzor előnye továbbá, hogy a chippel felvértezett OLED tévék támogatják a Panasonic saját fejlesztésű Game Mode Extreme üzemmódjátt, ami krendkívül alacsony késleltetést biztosít – ez elengedhetetlen, ha valaki a tévéjére kötött konzolon vagy éppen PC-n multizni szeretne. Szintén a játékosoknak jó hír, hogy az új modellek már HDMI 2.1 csatlakozókkal kerülnek forgalomba, tehát elérhető lesz a 120 Hz-es képfrissítés 4K felbontás mellett, illetve a változó képfrissítési ráta (variable refresh rates, VRR) és az AMD FreeSync Premium is.