Az okostévék után itt vannak az okosmonitorok

Az okostévék manapság már nem számítanak újdonságnak, lényegében már nem is nagyon vásárolható olyan modell, amit ne lehetne a netre kötni, és ne tartalmazna valamilyen operációs rendszert. A montorok piacán viszont még nem nagyon találkozhattunk ilyen típusú eszközökkel – legalábbis eddig.

A Samsung ugyanis bemutatta a hagyományos kijelzőkön túlmutató új Smart Monitor termékcsaládját, aminek tagjai többet nyújtanak annál, hogy ráköthetők számítógépre vagy laptopra.

Az új monitorok persze működnek az említett eszközökkel is, de könnyedén párosíthatók mobiltelefonokkal, illetve a felhasználók hozzáférhetnek a Smart Hub funkciókhoz, amik a gyártó okostévéihez hasonlóan extra képességeket biztosítanak. Mobil esetén egy érintéssel kapcsolódhatunk a monitorhoz a Tap View, az App Casting vagy az Apple AirPlay 2 segítségével. Kompatibilis Samsung eszközök esetén pedig a DeX alkalmazásnak hála az okostelefonnal is teljeskörű PC élmény érhető el.

A beépített wifivel csatlakoztatott számítógép nélkül is elérhetők például a Microsoft Office 365 alkalmazások, így a dokumentumok közvetlenül a monitorról megtekinthetők, szerkeszthetők és menthetők a felhőbe. Az eszköz a Távoli Eléréssel vezeték nélkül is csatlakoztatható számítógépekhez, így a különféle tartalmak még akkor is hozzáférhetők otthonról, ha azok mondjuk az irodai gépen találhatók. Az USB Type-C csatlakozón keresztül egyszerre lehetséges a kép- és adatátvitel, továbbá akár 65 wattal is tölthetjük az eszközeinket, és emellé jön még három további USB port, illetve a Bluetooth 4.2.

A Samsung Smart Hubon keresztül különböző streaming szolgáltatások tartalmai (Netflix, HBO GO, YouTube) is nézhetők, az ehhez szükséges felületek pedig könnyedén kezelhetők a mellékelt távirányító segítségével. A kijelző szoftvere tudja továbbá az Adaptív Kép technológiát, ami automatikusan a külső fényviszonyokhoz igazítja a fényerőt és a színhőmérsékletet, illetve a monitoron elérhető egy speciális Szemkímélő mód is, ami csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét.

Az új monitor két változatban kerül forgalomba: a 32 hüvelykes M7 modell támogatja a 4K felbontást, az M5 pedig Full HD felbontásban, 32- illetve 27 hüvelykes kivitelben érkezik. Amit még érdemes tudni, hogy az újdonságok árai azért elég húzósak: az M7 145 900 forintos ajánlott fogyasztói áron januártól lesz elérhető Magyarországon, míg a 27 hüvelykes M5 79 900 forintos, a 32 hüvelykes verzió pedig 89 900 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz kapható december közepétől.