1,7 millió forintért bárkinek lehet SpaceX-es iPhone-ja

Egy orosz vállalat, a Caviar 5830 dollárért, vagyis több mint 1,7 millió forintért árul egy különkiadásos iPhone-t, aminek a témája Elon Musk és a Mars-utazás. A telefon tulajdonképpen egy iPhone 12, és semmi más extra nincs benne, csak a külső dizájn más – állítólag a SpaceX egyik rakétájának darabját is beépítették a hátlapba, de azt nem tudni, hogy honnan jutottak hozzá a fémhulladékhoz, és azt sem, hogy egyáltalán tényleg az van-e benne.

Russian luxury accessories brand Caviar is advertising an Elon Musk-themed iPhone 12 for $5,830 each, with the phones apparently having “a real piece of the spaceship” built-in. pic.twitter.com/N04abYisBk

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 13, 2020