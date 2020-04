A Xiaomi jókora fricskát mutatott a Huawei-nek

Aki érdeklődik a legújabb okostelefonok iránt, annak nem lesz új információ, hogy a Huawei mostanában komoly bajban van, hiszen olyan csúcskészülékeket kénytelen piacra dobni, amikről az Egyesült Államok szankciói miatt hiányzik a Play Áruház, a Google összes alkalmazása, és a Google Mobile Services (GMS), ami számos, a keresőóriástól függetlenül készült alkalmazás zavartalan működéséhez szükséges. A tavalyi Mate 30 készülékek már így kerültek forgalomba, és a legújabb zászlóshajó, a Huawei P40 Pro is.

A Google nélküli életet megszenvedi a gyártó, ez már látszott a februári eladási eredményeken is, mindez viszont jót tesz a Xiaominak, ami értékesített készülékek tekintetében először idén tudta megelőzni a Huaweit. Ezen a kisebbik gyártó fel is bátorodott, és olyan csomagolással dobta piacra a legújabb készülékét, a Xiaomi Mi 10 Prót, amivel egyértelműen a konkurensüknek mutatnak jókora figyiszt.

With easy access to the Google apps you use most – olvasható a telefon dobozán, ami annyit tesz, hogy „egyszerű hozzáféréssel a Google alkalmazásokhoz, amiket a legtöbbet használsz”. A szöveget aligha kell magyarázni: a Xiaomi készülékén simán használható a Play Áruház, az összes Google szolgáltatás és a GMS is, míg a Huawei telefonjain nem. Hogy ez valójában mennyit számít a piacon, az pár hónapon belül ki fog derülni az eladási adatokból, hiszen a két csúcskészülék ugyanabban a ligában versenyez: a képességeik is hasonlóak, és az áruk is, hiszen mindkettőért közel 400 ezer forintot kell kicsengetni.

A sztorihoz hozzátartozik továbbá, hogy a Xiaomi állítása szerint a szöveg a Google-lel kötött megállapodásuk részeként került a dobozra. A gyártó állítja, a keresőóriás a jövőben minden partnerétől elvárja majd, hogy a fenti szöveg megjelenjen az Androidot és GMS-t kínáló készülékeken, ugyanakkor egy másik forrás arról számolt be, hogy mindez csak egy ajánlás, és nem kötelezően megjelenítendő felirat,.