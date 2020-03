Megvan, mennyibe kerülnek majd itthon a Xiaomi Mi 10 telefonok

A februári kínai bemutató után a Xiaomi – többek között – az európai piac számára is elhozta a Xiaomi Mi 10 termékcsaládot, és nemcsak a hivatalos árak derültek ki, hanem kaptunk egy meglepetést is, hiszen kiderült, hogy Lite verziót is kapunk a meglehetősen ígéretes készülékből, méghozzá 5G-s képességekkel, bár ennél a telefonnál rengeteg fontos részletre nem tértek ki a bemutató során. Az ismert specifikációkat lentebb gyűjtöttük össze, ami pedig az árakat illeti, azok a következőképp fognak alakulni:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: 350 euró (~124 ezer forint)

350 euró (~124 ezer forint) Xiaomi Mi 10 5G: 799 euró (~ 285 ezer forint)

799 euró (~ 285 ezer forint) Xiaomi Mi 10 Pro 5G: 999 euró (~ 355 ezer forint)

Xiaomi Mi 10 Lite 5G specifikációk:

Kijelző: 6,57 ” AMOLED

6,57 ” AMOLED Chipset: Snapdragon Snapdragon 765G

Snapdragon Snapdragon 765G Háttértár: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Hátlapi kamerák: 48 MP főkamera + 3 további egység

48 MP főkamera + 3 további egység Előlapi kamera: 16 MP szelfi kamera

16 MP szelfi kamera Akkumulátor: 4160 mAh

4160 mAh Gyorstöltés: 20W

20W Operációs rendszer: Android 10 / MIUI 11

Xiaomi Mi 10 5G specifikációk:

Kijelző: 6,67” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+

6,67” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+ Chipset: Snapdragon 865, Andreno 650

Snapdragon 865, Andreno 650 Memória: 8 GB

8 GB Tárhely: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Hátlapi kamerák: 108 MP főkamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 13 MP ultra széleslászög (f/2,4, 123 fokos látószög), 2 MP makró, 2 MP mélységszenzor

108 MP főkamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 13 MP ultra széleslászög (f/2,4, 123 fokos látószög), 2 MP makró, 2 MP mélységszenzor Előlapi kamera: 20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm

20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm Akkumulátor: 4780 mAh

4780 mAh Gyorstöltés: 30W

30W Operációs rendszer: Android 10 / MIUI 11

Xiaomi Mi 10 Pro 5G specifikációk: