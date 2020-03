Erre készüljön, ha most venne új Huawei telefont

A Huawei a telefongyártás tekintetében egyértelműen az élvonalba tartozik, nem véletlen, hogy az elmúlt években a második legtöbb készüléket értékesítő céggé küzdötte fel magát. A diadalmenetet ugyanakkor csúnyán beárnyékolja, hogy az Egyesült Államok tavalyi szankciójának következtében már nem használhatják a Google szolgáltatásait. Cikkünkben azt igyekszünk részletesen bemutatni, hogy mire számíthat, aki ennek ellenére is egy új Huawei telefon mellett teszi le a voksát.

Az Egyesült Államok és Kína között javában dúl a kereskedelmi háború, és a két ország közti oda-vissza történő nyomásgyakorlás egyik legnagyobb vesztese eddig a Huawei. Az USA kormánya folyamatosan kémkedéssel vádolja a telekommunikációs eszközöket gyártó vállalatot, erre hivatkozva 2019-ben meg is tiltotta az amerikai cégeknek, hogy a kínaiakkal üzleteljenek.

Mi van most a Huawei-jel?

A szankciók bevezetése elsősorban az újgenerációs, 5G-s hálózatok miatt történt, de hatással van a Huawei mobilüzletágára is: a szankciók miatt nem használhatják a Google Mobile Services szolgáltatásokat. Ennek fura eredménye, hogy a legújabb készülékeiken ugyan a nyílt forráskódú, így szabadon felhasználható Android fut, de nincs Play Áruház, ahonnan appokat lehet letölteni, és hiányzik többek között a Google térképszolgáltatása, ami nélkül jó pár alkalmazás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan működik. A példa kedvéért: e nélkül a BKK Futár konkrétan használhatatlan.

Ezért nem akarja Amerika, hogy a kínai Huawei uralja az 5G piacát Az Egyesült Államok mindent megtesz azért, hogy elérje: szövetségesei hozzá hasonlóan tiltsák ki a kínai vállalatot a következő generációs, 5G-s mobilhálózatok fejlesztéséből.

A Huawei ennek ellenére nem hátrált meg, sőt dollármilliókat öntött a GMS-t kiváltó Huawei Mobile Services (HMS) szolgáltatáscsomag fejlesztésébe, így építve alternatívát a Google-lel szemben. Ennek része a saját alkalmazásboltjuk, az évek óta létező AppGallery, ami a Play Áruház huaweies megfelelője. A tavaly ősszel megjelent Mate 30 mobilokon előre telepítve már csak ez az alkalmazásbolt volt megtalálható, és ugyanez lesz a helyzet a tavasszal érkező P40 telefonokkal is.

Ezek egyike a Huawei P40 Lite, ami egy középkategóriás készülék, nyolcmagos Kirin 810 processzorral, 6 GB memóriával, 128 GB háttértárral, négy hátlapi kamerával, 4200 milliamperórás akkumulátorral és 40 wattos gyorstöltéssel. A készülék itthon is kapható lesz, méghozzá 100 ezer forintért, ami abszolút jó ár egy ilyen képességű készülékért. Éppen ezért gondoltuk, érdemes megmutatni, hogy a hardver szempontjából abszolút kedvező ajánlat szoftveresen pontosan mit is kínál a felhasználóknak.

Phone Clone és AppGallery

A P40 Lite elindításakor (de ugyanez a helyzet a Mate 30 és a Mate Xs telefonoknál is) csak a Huawei saját alkalmazásait és az AppGallery alkalmazást találjuk a készüléken. A Huawei nagy szerencséje, hogy az Android nyílt forráskódú verzióját szabadon használhatják, így tulajdonképpen ezen a telefonon is Android 10/EMUI 10 kombinációt találunk. Ez azért fontos, mert a Phone Clone alkalmazással a korábbi androidos telefonunkról az újra simán átmásolható a már letöltött appjaink jelentős része.

Én egy Samsung telefonról költöztem át a P40 Lite-ra, és a 87 alkalmazásomból összesen 72 került át egyik készülékről a másikra. A hiányzók között értelemszerűen volt jó néhány Google app (Naptár, Chrome, Drive, Gmail, Térkép), de nem ment át a Facebook, a MÁV, a Bolt és az eBay sem.

87-ből 72 nem rossz arány, gondolhatnánk elsőre, de ennyire azért nem egyszerű a helyzet, gyorsan el is magyarázom, hogy miért.

Egyrészt a sikeres másolás nem azt jelenti, hogy az alkalmazás működni is fog a telefonunkon (a BKK Futár, az OTP SmartBank és az Antutu például használhatatlanná vált), másrészt, ha működik is, csupán annyit értünk el, hogy az applikációk aktuális verzióját tettük át az új telefonra.

Ez azért fontos, mert az appokon folyamatosan dolgoznak a fejlesztők, rendszeresen jönnek frissítések, amelyektől az alkalmazások jobbak/többek lesznek. A frissítés ugyanakkor korábban a Play Store-on keresztül történt, ami itt nincs, és az átmásolt applikációk csak akkor frissíthetők új verzióra, ha megtalálhatók a Huawei-féle AppGallery alkalmazásboltban is.

És itt jön az első fekete leves: az átmásolt appok közül a tesztünk készültekor mindössze kilenc volt elérhető az AppGalleryben, azaz jelen állás szerint a P40 Lite-on az általam használt alkalmazások kevesebb, mint 15 százaléka kap frissítést a jövőben. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy a kínálatból hiányzik a Facebook, a jegyvásárlásra használt MÁV vagy a taxizáshoz igénybe vett Bolt. A sportoláshoz vagy szórakozásra használt applikációkról pedig még nem is beszéltem.

Néhány fontosabb app, ami jelenleg nem elérhető az AppGalleryben: Apple Music, Facebook, Twitter, Messenger, Dropbox, Evernote, eBay, Endomondo, Lightroom, Spotify, Revolut, OTP SmartBank, Instagram, Mobiljegy, Netflix, Netpincér, Pokémon Go, Runkeeper, Slack, Strava, Simple, Waze, Whatsapp

Amazon Appstore

A Huawei-nek a fenti áldatlan állapotra két válasza van, az egyik az Amazon Appstore, az Amazon saját alkalmazásboltja, ami letölthető az AppGalleryből. A használatához szükséges egy regisztráció, viszont amint ez megvan, hozzáférhetünk néhány olyan alkalmazáshoz, ami a Huawei saját alkalmazásboltjának kínálatában jelenleg még nem elérhető.

Ez alapvetően jól hangzik, a Facebook, az Instagram és a Spotify például azonnal letölthető innen, de sokkal beljebb így sem vagyunk, lévén az Amazon kínálata szintén elképesztően szegényes a Play áruházhoz képest: az általam használt 87 alkalmazásból mindössze 13 található meg ebben a rendszerben. Ez egyrészt nagyon kevés, másrészt hiába van átfedés az innen letölthető és a Phone Clone alkalmazással átmásolt appok között, az Amazon Appstore nem tudja frissíteni az áthozott applikációkat, tehát ezeket okosabb törölni és ismét letölteni, ami megint csak felesleges macera.

A kálváriának ezzel ráadásul még nincs vége, hiszen az Amazonnál jó pár alkalmazásból csak elavult verziók érhetők el, amik ugyan elindulnak a telepítés után, de nem garantált, hogy tartalmaznak minden olyan funkciót, amit az előző telefonunkon használt appok esetében már megszoktunk.

Néhány fontosabb app, ami jelenleg nem elérhető az Amazon Appstore-ban: Apple Music, Dropbox, Evernote, Endomondo, eBay, Spotify, Revolut, OTP SmartBank, Lightroom, Mobiljegy, Netflix, Netpincér, Pokémon Go, Runkeeper, Slack, Strava, Simple, Waze, Whatsapp

APK fájlok letöltése

A Huawei második megoldása az appok hiányára az úgynevezett side load. A telefonokon futó Android nagy előnye, hogy simán tölthetünk le rá olyan APK fájlokat, amik telepítésével elérhetővé válnak azon alkalmazások, amik nincsenek ott sem az AppGallery, sem az Amazon Appstore boltokban.

Ugyan a Google nem is olyan régen közleményt adott ki ezzel kapcsolatban, és felhívta a felhasználók figyelmét, hogy ez korántsem biztonságos megoldás, de a Facebook oldaláról például könnyedén letölthető a közösségi oldal alkalmazásának telepítéséhez szükséges fájl (bár frissülni később ez sem fog), illetve közmegegyezés van arról, hogy az APKPure applikáció megbízható erre a célra.

Az említett két áruházból persze ez sem érhető el, tehát ezt is APK fájlként kell letölteni, a telepítését követően pedig kapunk egy olyan alkalmazásboltot, amiben lényegében minden megtalálható, ami a Play áruházban, és itt már a frissítések miatt sem kell aggódni, a bolton belül ez is könnyen elvégezhető.

Ezzel a korábbi problémák jelentős része orvosolható, viszont azzal mindenkinek muszáj tisztában lennie, hogy azért senki nem fog felelősséget vállalni, ha az így letöltött alkalmazásokon keresztül éri valamilyen kár a felhasználót, legyen szó az adatairól vagy akár anyagi vonzatról.

Nagyon fontos: mindenkinek a saját felelőssége, hogy személyes vagy éppen bankkártyával kapcsolatos adatokat megad-e egy olyan appban, ami nem hivatalos forrásból került a telefonjára.

Amennyiben vállaljuk a rizikót, bármi telepíthető a Huawei készülékeire, még a Play Store is – a GMS hiányában működni, mondjuk, nem fog, és nagyjából hasonló a helyzet több Google alkalmazással is. A Google Térkép például elindul, betölt, de belépni nem lehet, így hasznos funkciótól esünk el, ráadásul folyton jönnek az értesítések, hogy telepíteni kell a GMS-t a normális működéshez. A YouTube szintén leszedhető, el is indul, de használni nem lehet, ahogy a BKK Futárt sem, és a Netpincér appnál is szüntelenül érkeznek az idegesítő értesítések, hogy hiányzik a Google Mobile Services.

Itt jegyezném meg, hogy adott a lehetőség a GMS telepítésére is, ami után elméletben rendesen használható a Play áruház az összes korábban használt alkalmazásunkkal együtt, de a fentebb tárgyalt biztonsági/adatvédelmi okok miatt ezt már egyáltalán nem ajánlanánk senkinek.

Az irány jó, de a cél még nagyon messze van

Az mindenképpen dicséretes, hogy a Huawei nem adja fel, és az USA szankciói ellenére is igyekszik talpon maradni, sőt összességében nézve a felhasználóknak alapvetően jót tesz, ha a Google és az Apple alternatívája mellé érkezik egy harmadik versenyző. A kínaiak célja pont ez, és mindent megtesznek azért, hogy életképes rendszert kínáljanak a vásárlóknak.

A fejlődés szemmel látható, akár az elmúlt évhez képest is, a Huawei már térképszolgáltatást is szerzett a Google Maps kiváltására, saját keresőn is dolgoznak, de attól még nagyon messze vannak, hogy olyan felhasználói élményt biztosítsanak, mint bármelyik másik mobilgyártó, amelyektől nem vették el a GMS-t.

Alkalmazások, amik már elérhetők az AppGalleryben: Időkép, Köpönyeg, Jófogás, MyTelenor, Telenor MyTV, 24.hu, Index.hu, HVG, 444.hu, Erste MobilBank, CIB Bank, Profession, Ingatlan.com, TikTok, Viber, Aliexpress, Opera Mini, Telegram, Booking.com, Microsoft Office, Tidal

Hiába jó a hardver, a legtöbben elsősorban az elérhető alkalmazások miatt használjuk az okostelefonokat, és ilyen téren az AppGallery évtizedes elmaradásban van. Persze, ahogy a cikkünkből is látszik, kerülőutakkal, nem teljesen hivatalos megoldásokkal orvosolható a probléma, de ez maximum a márka elkötelezett híveinek lehet elfogadható helyzet, a felhasználók többsége jó eséllyel nem szeretne ilyesmivel foglalkozni, ha 100 ezer, 300 ezer vagy egymillió forintot fizetnek ki egy telefonért.

Az APKPure használata nélkül a P40 Lite applikációk terén egyáltalán nem tudta volna kiszolgálni az igényeimet (ahogy egy Mate 30 Pro vagy egy Mate Xs sem), és az APK fájlok letöltésével a Huawei még mindig arra támaszkodik, amit a Google kínál a felhasználóknak. Jó eséllyel ez nem lesz mindig így, az AppGallery kínálata és a szolgáltatások köre hónapról hónapra bővül, de jelen pillanatban csak azoknak merjük jó szívvel ajánlani a Huawei vadiúj telefonjait, akik szeretnek az appok levadászásával szöszölni, nem ijednek meg az APK fájlok letöltésétől/telepítésétől, és fel vannak készülve arra, hogy még trükközéssel sem feltétlenül tudják használni a Google évek óta fejlesztett népszerű alkalmazásait.