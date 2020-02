Megvannak a PlayStation Plus márciusi ingyen játékai

Már csak pár nap van hátra februárból, így a Sony menetrendszerűen bejelentette a PlayStation Plus szolgáltatás soron következő ingyen letölhető játékait, és a felhasználók örülhetnek, ugyanis remek csomag érkezik március 3-án. Az előfizetők ezúttal két játékot kapnak,: egyikük a Shadow of the Colossus felújított változata, amit mi is nagyon imádtuk, a másik pedig a Sonic Forces, amiben a híres kék sündisznó és barátai irányíthatók – utóbbi választás biztos nem véletlen, hiszen a karakter főszereplésével most került egész estét játékfilm a mozikba.

Ha pedig valaki elfeledkezett volna a februári játékokról, egy percig sem kell aggódnia, hiszen a BioShock: The Collection (Bioshock, Bioshock 2, Bioshock: Infinite), a The Sims 4 és a Firewall Zero Hour (ehhez PlayStation VR kiegészítő is szükséges) március 3-ig még szintén ingyen letölthetők, szóval élő PS Plus előfizetéssel simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.