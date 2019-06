Közel száz autóst szívatott meg nagyon a Google Térkép

Nem feltétlen szabad hinni a népszerű navigációs szolgáltatásoknak, igaz ez a Google Térképre is. Ugyan korábban már többször is beszámoltunk olyan kellemetlen esetekről, amiket egy rosszul ajánlott útvonal idézett elő, most tömegesen ütött be a baj, körülbelül száz Colorado állambeli sofőrt sodort bajba a térképszolgáltatás – írja a CNN.

A denveri nemzetközi reptérre vezető Pena Boulevard szakaszon egy baleset miatt dugó alakult ki, ezért az app egy olyan alternatív útvonalat ajánlott az autósoknak, amivel egyáltalán nem jártak jobban. A B-terv ugyanis egy sáros földes út volt, ami az eső miatt csúszósra ázott fel, így a közlekedő járművek csúszkáltak, rosszabb esetben teljesen belesüppedtek a talajba és csapdába estek.

Connie Monsees épp a reptérre tartott férje elé, mikor szembesült a Pena Boulevardon kialakult torlódással, ezért a 23 percet igénylő alternatív utat választotta ő is, amiből végül 43 perc lett – és még ő járt jobban, mert nem ragadt bele a földbe.

A Google reakciója szerint az ajánlott útvonalak tervezésekor számos tényezőt vesznek figyelembe, kezdve az út méretétől az irányáig, de az időjárás körülményei előre nem látható helyzeteket teremthetnek. „Arra bátorítjuk a sofőröket, hogy tartsák be a helyi szabályokat, legyenek figyelmesek, és legjobb belátásuk szerint döntsenek vezetés közben.”

(Kiemelt kép: Alexander Pohl/NurPhoto)