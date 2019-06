Xiaomi Mi Band 4: még jobb lett a szuperolcsó okoskarkötő

A RendeljKínait csapatának fele valamilyen Mi Band terméket használ napi szinten, de már a családot is teleszórtuk Mi Band 2-3 karkötőkkel. Ezt a két terméket kellett felülmúlnia a másfél hete megjelent Xiaomi Mi Band 4-nek, és erre voltak is pozitív előjelek, például az eszköz által lekövetett sportok sorának kibővítése, és a korábbiaknál sokkal jobb kijelző.

A global verzió (ami már angolul is tud) doboza az elődmodellhez képest megnőtt, de a tartalma nem sokat változott. Benne van a Mi Band 4, egy szíj (ami megegyezik a Mi Band 3 sajátjával, teljesen kompatibilisek), egy többnyelvű leírás és egy töltőpad, ami némileg eltér a korábban látott verzióktól. Idén sokan vártak olyan megoldást, hogy a központi magot ne kelljen kipattintani a szíjból, de ez végül nem valósult meg. Mi nem mondanánk, hogy nagyon szomorúak vagyunk emiatt, hiszen

20 naponként egyszer azért ki lehet bírni a procedúrát.

A kijelző sokat változott az elődökhöz képest: egyrészt egy színes, 0,95 hüvelykes OLED panelre cserélték az eddigi monokróm megjelenítőt, másrészt pedig új funkciókat (például változtatható watch face, avagy óralap) integráltak a bogyóba, így tolva a kütyü pozícióját az okosórák irányába. Emlékeztek még a Xiaomi Amazfit Cor nevű termékre? A Mi Band 4 leginkább arra hasonlít, azt leszámítva, hogy a szíja egyszerűbb, viszont cserélhető, és a funkcióik is nagyrészt megegyeznek.

Természetesen van pulzusmérő szenzor, ami általában megbízhatóan mér, de néha azért meg is lehet bolondítani. Azt tudni kell, hogy ez nem egy orvostechnikai műszer, tehát inkább csak tájékoztató jelleggel használjátok. A mért értékek szinte teljesen megegyeztek a Mi Band 3 által mutatott adatokkal, sőt egy Omron vérnyomásmérővel is összevetettük őket, hogy kiderüljön az igazság, és nagyon közeli értékeket kaptunk, szóval napi használatra a Mi Band 4 bőven megfelelő.

A kütyü külsejének megítélése elég szubjektív, leginkább sehogy sem néz ki a fekete alapon fekete kijelzővel, de ez csak addig igaz, amíg be nem kapcsol a képernyő. Ilyenkor már kifejezetten látványos az összhatás, de ami sokkal fontosabb: komolyabbnak néz ki a szerkezet. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a tipográfia elég finomra sikeredett, ami a 120×240 pixeles felbontásnak is köszönhető. Ami viszont nem annyira király, hogy látszik a megjelenítő felület széle, ami egy kicsit olyanná teszi a karkötőt, mintha újra egy 4-5 évvel ezelőtti okostelefont tartanánk a kezünkben.

Gyakorlatiasan okos

Ami legjobban elnyerte a tetszésünket, hogy a gyártó teljesen újrastrukturálta a menürendszert. A Mi Band 3-nál ez elég gyenge volt, az összes tudása abban merült ki, hogy lapozgathattuk az elégett kalória és a lépésszámlálás között, és ezeket is olyan Móricka-szintű ábrákon követhettük nyomon, mintha a Katicabogár óvodás csoport rajzolta volna őket.

Ehhez képest a Mi Band 4 sokkal felnőttesebb, minden menü kapott színes jelecskét, nagyon könnyen el tudtunk igazodni a rendszerben, ráadásul akad néhány olyan igencsak fontos extra funkció, amit a Mi Band 3 egyáltalán nem tudott:

Zenevezérlés: megállíthatjuk, elindíthatjuk és lapozhatjuk a számokat, a hangerő is szabályozható.

Állíthatjuk a fényerőt, öt lépcsőben.

Váltogathatunk az alap óraszámlapok között (ezt egészíti ki a Mi Fit adatbázisa újabb skinekkel).

Státusz: lépésszám, távolság, elégetett kalória és tétlenségi figyelmeztetés.

Sportok követése: kültéri futás, beltéri futás, biciklizés, sétálás, úszás és általános sport.

50 méterig vízálló.

Időjárás előrejelzés geolokáció segítségével.

Értesítések: a magyar ABC betűiből párat (á, ű, ő, ö) egyelőre nem tud megjeleníteni.

Egyéb: ne zavarj, ébresztőóra, stopperóra, időzítő, eszközkeresés és még néhány apróság.

A fenti listából az első két tételt biztosan nem tudta a Mi Band 3, és ezek elég nagy különbségek. A fényerő maximum 400 nit, ami okostelefonban sem rossz, még napsütésben is láttuk a kijelzőt, igaz ilyenkor fel kellett áldoznunk néhány elektront az üzemidő oltárán. A zenevezérlést pedig kifejezetten kényelmesnek tartjuk, és mivel egyre több ember jár a városban elektromos járművel (de kerékpár esetében is ugyanerről van szó), nekik sem kell többé a zsebükben kotorászni a mobil után.

Ha valaki aggódott, hogy az új kijelző odavág az üzemidőnek, az megnyugodhat: a karkötő napi 5-6%-ot merült közepes fényerő mellett, ami 20 napos használatot jelent egyetlen feltöltéssel.

A telefonoldali szoftveres támogatás maradt a régi: a teljesen magyar nyelvű Mi Fit applikációban követhetők nyomon a karkötő által gyűjtött adatok. Ezzel kapcsolatban összesen két sirámot tudunk említeni: a grafikonok nem nagyíthatók, és az egy csoportba tartozó eszközökből (okoskarkötők, okosórák stb.) egyszerre csak egyet tudunk hozzá csatlakoztatni. Éppen ezért nem tudtuk az előző generációval párhuzamosan tesztelni a Mi Band 4-et, ehhez két külön telefonra lett volna szükség.

A Mi Fit kezelőfelülete nemrég drasztikusan átalakult, ami megszokást igényelhet azok számára, akik nem napi rendszerességgel nyüstölik, de a rendszer így is viszonylag gyorsan átlátható. A profil alatt láthatjátok a párosított eszközeiteket, amiket tényleg ronggyá lehet paraméterezni. Ezekre csak nagyvonalakban térünk ki terjedelmi okokból, főleg, hogy 95%-ban egyezik az előző verzióval.

A Mi Band 4 mindent tud, amit az elődje: méri az aktivitásunkat, ébreszt, alvást monitoroz, feloldhatóak vele okoseszközeink, értesítéseket fogad, eseményemlékeztetőt állíthatók be rá, és így tovább. Van azonban két újdonság szoftveres oldalon is, és ebből az egyik a netről letölthető óratémák lehetősége.

Ezek eltérnek az alap skinektől, sokkal több is van belőlük. Sok a mangás stílusban rajzolt kutyás/macskás lehetőség, amik elég gyerekesek, illetve akad pár átlagos kinézetű watch face, de hatalmas csodákra senki ne számítson. Probléma továbbá, hogy az applikáció nagyon lassan szinkronizálja le az új megjelenést a karkötőre. Azt az időt, amire most gondoltok, szorozzátok meg hárommal és akkor nagyjából eltaláltátok, mennyi ideig tart. Ráadásul minden új téma újabb szinkronizálást jelent, hiszen a Mi Band 4 nem képes ezekből egynél többet tárolni.

A másik újdonság a Lab menüpont alatt található. Nem tudjuk, miért ez lett a neve, de arra tippelünk, hogy azért, mert ide kerülnek a tesztfunkciók, ahogy a pinkód is. Ennek lényege, hogy a Bluetooth kapcsolat elvesztése automatikusan lezárja a Mi Band 4-et, és csak a négyjegyű szám ismeretében tudjátok azt feloldani. Ötletes, így már nem lesz értelme ellopni más karkötőjét.

Összegzés

A Mi Band 4 egyértelműen előre lépett a Mi Band 3-hoz képest, tud egy csomó jópofa apróságot, ami miatt érdemes megvásárolni, de azt gondoljuk, hogy a két legfontosabb dolog a színes kijelző és a zenelejátszás vezérlése. Emellett lehet játszani az óratémák cserélgetésével, illetve az úszás monitorozása is kifejezetten hasznos lehet azok számára, akik rendszeresen űzik ezt a sportot.

Pár apró hiba persze most is maradt: például a belső részt még mindig ki kell szedni a pántból a töltéshez, illetve a kijelző megvalósítása egy kicsit oldschool – de ezt bőven ellensúlyozzák a pozitívumok. Ezek közé tartozik az is, hogy az ára még mindig rendkívül kedvező: a YRMB401 kuponkóddal most 10 500 forintért lehet lecsapni rá, ami tényleg nem sok pénz egy ilyen sokoldalú eszközért.

Érdemes továbbá tisztában lenni azzal is, hogy a Mi Band 4 elérhető NFC chippel szerelt változatban is, közel dupla annyiért, mint az alap modell, ugyanakkor Európában nincs értelme kifizetni a felárat ezért a verzióért, ugyanis a karkötő nem támogat egyetlen olyan szolgáltatást sem, amivel kihasználható lenne például az érintéses fizetés lehetősége.