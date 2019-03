Még csak egy hónapos, de már 50 millióan estek neki

Az idei év egyik legnagyobb meglepetése az Apex Legends névre hallgató videojáték, ami minden komolyabb reklámkampány nélkül jelent meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra mindössze egyetlen hónapja, és a fejlesztő Respawn Entertainment fejlesztőcsapat egyik legutóbbi Twitter-bejegyzése szerint ezen idő alatt nem kevesebb, mint 50 millió ember próbálta ki a programot. Ez egészen elképesztő szám, még annak ellenére is, hogy a játék ingyenesen tölthető le mind a három említett platformra.

Apex Legends hit 50 Million players worldwide! We are humbled by all your support and can’t wait to show you what’s next. pic.twitter.com/QTDH57lfvB

— Apex Legends (@PlayApex) March 4, 2019