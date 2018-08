Androidon is kipróbáltuk a legnagyobb idei mobilőrületet

Kétszázzal repesztettem Miamiban, de szórakoztam már jobban is

A Battle Royale-játékok élre törése a játékpiacon idén tavasszal csúcsosodott ki: ekkor jött ki szinte egyszerre mobiltelefonokra az enyhén realisztikus, valódi fegyvereket szimuláló, serpenyőzős-dácsiázós PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) és a rajzfilmes, hiperélénk színpalettával operáló, grafikájában cukiskodó, magát a térben építkezős elemekkel megkülönböztető Fortnite.

A két játék közti hasonlóság a PUBG-t fejlesztő Bluehole/PUBG Corp. cégnek is szemet szúrt, annyira, hogy perre akarták vinni az ügyet, de végül külön utas megegyezés lett az acsarkodás vége.

Mi az a Battle Royale? Azokat a videojátékokat soroljuk ide, ahol 100 játékos ejtőernyővel érkezik egy szigetre, ahol a nulláról kell a többiek kiiktatására alkalmas dolgokat összeguberálnia, miközben a játéktér folyamatosan szűkül, egy irányba terelve az ellenfeleket. A küzdelem addig tart, amíg egy játékos (vagy csapat) marad életben a csatatéren.

MÁR A LEGTÖBB MOBILRA ELÉRHETŐK

Mindkét játék a PC-s sikert követően kezdett masszív terjeszkedésbe: Fortnite-ozni most már PS4, Xbox One és iOS platformokon is lehet, míg a PUBG-t Xbox One-on, illetve Android- és iOS operációs rendszert futtató telefonokon érhető el – a Playstation 4-es bejelentés pedig egyelőre még várat magára.

A Fortnite bődületes sikere a streaming- és videós világban a tavaszi iOS-es megjelenés óta is töretlen, így az androidos verzió megjelenése csupán idő kérdése volt. A játékot fejlesztő Epic Games azonban itt is igyekezett borítani a megszokott konvenciókat, a Fortnite-ot ugyanis nem a Google Play-en keresztül lehet beszerezni, hanem az Epic saját telepítőt kell használni. A cég szerint ez „a játék felhasználókhoz közvetlen eljuttatása” végett fontos, de mindenkinek nyilvánvaló, hogy

így kerülik meg a Google mikrotranzakciókra kivetett 30%-os sápját.

Bár a Fortnite-klienst mindenki telepítheti, az Epic fokozatosan, telefontípusok szerint osztja ki a játék indításához szükséges belépőket: a legerősebb típusoktól haladnak a gyengébbek felé, így először a Samsung Galaxy S9 tulajdonosok léphettek a virtuális csatatérre, mi pedig augusztus második hetében kaptunk logint egy Huawei P20 okostelefonra.

DE MILYEN A JÁTÉK ANDROIDON?

Bár a program telepítése még így is viszonylag egyszerű, arra senki ne számítson, hogy a buszmegállóban állva pikk-pakk játszani kezdhet: a folyamatosan érkező frissítések eleve wifihez kötik az alkalmazást, és még ezek telepítése után is 3-4 percig kell szemezni a töltőcsíkkal, mire a főmenüben találjuk magunkat.

A Fortnite mobilon ugyanazt a tartalmat és élményt hivatott nyújtani, mint a PC-n vagy konzolon: ugyanaz a játékmenet, a pálya, a fegyverek is megegyeznek, továbbá a virtuális bazár, ahol a rózsaszín plüssmackó jelmeztől a dárdára szúrt cápáig minden kapható, amivel cicomázni szeretnénk karakterünket. A Fortnite – ahogy a PUBG mobilverziója is – ingyenes, és a valódi pénzért megvásárolható holmik semmilyen praktikus előnyt nem jelentenek játék közben.

Az ellenfeleink alapból más mobilhasználók közül kerülnek ki, de ha egy PC-s/PS4-es barátunk meghív, hogy együtt fussunk a szűkülő vihargyűrű elől, erre is van lehetőség. Ilyenkor mobilosként kell a más rendszereken játszó ellenfelekkel (is) megküzdeni, ami kevés sikerélménnyel és jóval több morcosan, csuklóból kanapéra/bográcsba hajított telefonnal kecsegtet.

Amiben többet kapunk mobilos felhasználóként, az a hangok grafikus megjelenítése, ha netán megint elfüstölne a fékbetét a hármas metrón, akkor is legyen némi fogalmunk arról, hogy merről hallatszik a fegyverropogás. Míg ugyanezt a PUBG csak a radaron jelzi ki, a Fortnite előzékenyen a célkereszt köré helyezi az információt, ezzel tovább zsúfolva az amúgy is enyhén túlnépesedett képernyőt.

Az irányítás csak annak lehet szokatlan, aki most játszik először 3D-s játékkal mobilon, egyedül az építkezés nem ment annyira flottul, mint egérrel és billentyűzettel, vagy akár kontrollerrel, hiszen az építeni kívánt elemeket itt csak apró ikonokra koppintva tudjuk kiválasztani. A másik problematikus elem, ami a PUBG mobilos verzióját se kerüli el, az a pontos célzás és a célpontok kiszúrása a távolban.

Itt ütközik ki a mobilos Battle Royale-játékok egyik legnagyobb rákfenéje: a láthatóság. Ez alatt azt kell érteni, hogy a meccsek jelentős részét a tágas pusztaságot fürkészve töltjük, figyelve, hogy mikor tűnnek fel az ellenfelek. Ez már egy méretes monitoron is frusztráló tud lenni, de egy okostelefon képernyője esetén tényleg sasszemű mutánsnak kell, hogy az épp arrébb ugró 3 pixelből kiszűrjük a rosszakarókat. Mondjuk Ebben a Fortnite egy hajszálnyival pont jobb a PUBG-nél,

hála a színhasználatnak és a razjfilmesebb grafikának.

Ami a grafikát illeti, a játék egy-két szebb pillanattól eltekintve elég csúnyácska képet fest Androidon, mind az iOS-es Fortnite-hoz, mind a PUBG-hez képest. Innen pont hiányoznak azok az árnyék- és shadereffektek, amik ezt a grafikai stílust az erősebb gépeken elfogadhatóvá, neadjisten széppé teszik.

MÉG CSAK BÉTA, SZÓVAL MÉG LEHET JOBB

Míg a pár éves, közepesen erős PC-ken és a mostani konzolokon a Fortnite remekül fut, a tesztelésre használt P20-n néha érezhetően szaggatott, természetesen a legkínosabb pillanatokban: tűzpárbajok alatt, vagy amikor az ember épp veszettül építene kőfalat maga elé miközben rakétákkal lőnek rá.

A játék menüjében 20 és 30 képkocka/másodperces képfrissítés között válthatunk, amit nehéz hova tenni, hiszen a 20 fps-t már a Chaplin-filmek darabos mozgását preferáló játékosok is szaggatásként fogják érzékelni. A 30 fps mellett a játék a fenti belassulásokat leszámítva élvezhető, három egymást követő parti után sem hevült túl a tesztkészülék vagy csökkent látványosan a framerate.

Mivel a játék egyenlőre béta fázisban van, a technikai teljesítmény várhatóan javulni fog a végleges kiadásig. Annak, aki amúgy is bírja a Fortnite-ot már most jó szívvel lehet ajánlani, bár a PC-n megszokott, fergeteges toronyépítések itt a megszokottnál jóval döcögősebben fognak menni.