Elvileg utálni kéne, de mégis szeretjük az új Call of Dutyt

Újabb év, újabb Call of Duty. A Black Ops 4 névre keresztelt vadiúj rész vélhetően két tényező miatt lesz emlékezetes: egyrészt ez az első szóló kampány nélküli epizód, másrészt ez az első olyan nagykiadós AAA-kategóriás videojáték, ami az ingyenes Fortnite és az battle royale-őrületet elindító PUBG méretes piacából kíván egy jelentős szeletet kihasítani magának.

Bizony, a Black Ops 4-ből kimaradt a single player kampány, ami sokak számára azért sajnálatos, mert az a Treyarch fejlesztőcsapat szánta rá magát erre, akiktől a Black Ops 2-t, és ezzel a sorozat egyik legélvezetesebb és legemlékezetesebb szóló módját kaptuk. Lehetne arról napestig vitatkozni, hogy ez mennyire számít lehúzásnak az Activison kiadó részéről, vagy van-e szüksége az idejük nagy részét az online csatamezőkön töltő játékosoknak egy kihívást nélkülöző négyórás darálásra, de felesleges lenne.

Az emiatt utálkozók ugyanis az abszolút kisebbséget alkotják,

hiszen már a megjelenést követő első három nap elég volt ahhoz, hogy a legújabb rész digitális eladásai lekörözzék a tavalyi II. világháborús vesszőfutást. Sokkal fontosabb kérdés, hogy mi pótolja a single playert? A Black Ops-széria két megszokott lehetősége (a hagyományos multi és a zombi mód) mellé megkapjuk harmadiknak a Blackout néven szereplő battle royal zsánert (100 játékos egymás ellen egy szűkülő terepen), és ezek együtt alkotnak egy kombinált többjátékos szolgáltatást.

MAINSTREAM VÍZEKEN

Általában egyszerűen le lehet tudni Call of Duty-sorozat hagyományos többjátékos módjának a bemutatását, hiszen a CoD multi az CoD multi, ám ezúttal történt pár említésre méltó változás. A fejlesztők például visszahozták a „boots on the ground” koncepciót, szóval búcsút inthetünk a falon futkosásoknak, és a dupla ugrásoknak, egyedül a becsúszásokat hagyták meg. A legutóbbi modern részhez képest éppen ezért kissé belassult a játékmenet, viszont átláthatóbbak váltak a meccsek. Fontos, ám apróbb változtatás lett az életerő regenerálódásnak az eltörlése, amit a manuális visszatöltés váltott fel, így már nem elég elbújva várni a sebeink gyógyulását, maguknak kell beadnunk az életmentő szurit.

A legjelentősebb változás, ami felkavarja a szokványos játékmenetet az Overwatch és a Rainbow Six: Siege által inspirált 10 specialista, akikkel nemcsak csicsás gyilkológépek lehetünk, hanem egyedi képességekkel rendelkező pusztítók, vagy éppen támogatók. Nomad például csapdákat tud lehelyezni, és kedvenc kutyáját ráuszíthatja az áldozataira, Torque defenzív képességeinek hála szögesdrótot, és lövedékeket kivédő barikádot tud emelni, Firebreak pedig lángszóróval pörköl oda az ellenfeleknek.

Velük tudunk 11 pályán hadakozni a többiekkel, és bár egy területtel többet kapunk, mint a WW2-nél, de ezek között akadnak újrahasznosított térképek is, mint pl. a Nuketown, a Jungle, vagy akár a Firing Range. Ez persze nem baj, hiszen mindegyik kapott egy alapos ráncfelvarrást, és amúgy is a rajongók kedvenceiként vannak számon tartva, így lényegében mindenki nyert a visszatérésükkel.

Emellé kaptunk még két új játékmódot is

a Heist és a Control képében: előbbi egy Counter-Strike-szerű fegyver/felszerelés bevásárlós történet, ahol egy pénzestáskát kell elhappolni a rivális csapat elől, vagy éppen likvidálni őket, ezzel letudva a feladat okozta cipelős fáradalmakat, míg utóbbiban egy pálya két fix pontját kell elfoglalnia a támadóknak, míg a védőknek értelemszerűen meg kell védenie azokat, ám körönként szerepet cserél a két csapat.

A harcok során XP-t kapunk, aminek hála szinteket lépünk, így még több fegyver, még több extra cucc válik elérhetővé, idővel pedig akár a teljes kezdő felszerelésünk összeállítható lesz. Viszont minden változtatás ellenére a jól ismert CoD multis hangulat uralja a meccseket: gyors és dinamikus harcok, amiket a szokásos fegyver kiegyensúlyozottság, és a spawn-rendszer okozta problémák árnyékolnak be, de ezeket elméletileg rövid időn belül orvosolják.

ZOMBIMÓKA

A hagyományos többszereplős mód mellett aztán itt van még a Black Ops másik alappillére, a kooperatív játékmenetre kihegyezett zombi mód is, ami ezúttal három pályával és három különböző történettel érkezett. Az első mindjárt a Titanic süllyedésére invitál meg minket, amit természetesen akaratlanul is egy okkultista, és a zombik idéztek elő. A második pálya újfent az Alcatraz falai közé repít vissza minket, ahol titkos kísérleteknek hála özönlik el az egykori börtönkomplexumot a zombik.

A harmadik, egyben legpofásabb térképen az ókori Róma Colosseumába jutunk, ahol szintén az élőhalottakkal kell megküzdenünk. Minden pályán különböző feladatok teljesítésével tudunk előre haladni, miközben hullámonként törnek ránk az egyre erősebb ellenfelek, így célszerű tudatosan és gyorsan haladni a célkitűzések legyűrésével. Emellett továbbra is a pontgyűjtésen van a hangsúly, hiszen ezek segítségével tudjuk kinyitni a tovább vezető ajtókat, és többek között így vásárolhatunk új fegyvereket is.

Forradalmi változások ezen a területen nem történtek,

de ahogy nyolc évvel ezelőtt, úgy most is szeretjük többedmagunkkal irtani a zombikat, amit ezúttal már nemcsak online, hanem osztott képernyős módban is megtehetünk, ráadásul nemcsak a zombi, hanem akár a normális többjátékos módban, vagy a Blackoutban is. Apropó Blackout…

ROYAL SAJTTAL ÉS CALL OF DUTYVAL

Az idei rész legnagyobb újítása egyértelműen a CoD válasza battle royal-őrületre, a Blackout mód, amiben régi, népszerű pályákból összeollóztak egy szigetet, ami bár nem olyan hatalmas, mint egy átlagos PUBG-pálya, cserébe viszont önmagában is sokkal változatosabb. Az alaprecept mit sem változott: ledobnak adott számú (Duo, és Squad módban 88, míg Solóban 100) fegyvertelen játékost a szigetre, ahol a jobb felszerelés keresésén, összegyűjtésén, na meg a túlélésen van a hangsúly.

Ezt dobja fel egy elektromos bura, ami folyamatosan szűkíti a játékteret: aki kívül reked, az vagy megpróbál gyorsan bejutni, vagy búcsút inthet az életpontjainak. Ezt dobja fel a Black Ops zombikkal, amik a pálya bizonyos pontjain jelenek meg, a likvidálásuk jutalma pedig akár egy tápos fegyver is lehet. Emellett átmeneti extra képességek, és a specialisták kütyüjei is megtalálhatóak elszórva a pályán.

Bár sosem voltunk a battle royale műfaj kifejezetten lelkes rajongói, de a Blackout még minket is képes volt pillanatok alatt beszippantani.

A szériától elvárt gyors és pörgős játékmenet remekül egészíti az alap BR–receptet, amit a hevesebb harcoknak helyadó szigettel kiegészítve, ha nem is válik a zsáner megújítójává, ám még így is köröket vert sok más próbálkozóra kiforrottságával és letisztultságával.

AZ A FRÁNYA PÉNZ

Végeredményben egy teljesen szórakoztató többjátékos csomaggal állt elő az Activision, amit egyedül a kiadó intézkedései árnyékolnak be. Amíg a konkurenciáktól átemelt elemeket remekül implementálták a játékba, addig a tartalmi bővítést már nem kívánták teljes egészében lemásolni, így a további játékmódok és pályák eléréséhez a program 60 eurós ára mellett be kell fizetni a Season Passra is,

továbbá pont a napokban indult a CoD: BO4 mikrotranzakciós része, amivel különféle festésekre és más cicomákra költhetjük a valutáinkat.

Ettől függetlenül a jelenlegi árcímke és a kampány hiánya ellenére is simán ajánlható a játék, legalábbis azoknak, akik a téli időszak alatt egy mozgalmasabb többjátékos élményre vágynak, hiszen a Black Ops 4 három fronton is pörgős harcokkal várja akár a régi, akár az új jövevényeket.

Láving Dániel

A Call of Duty Black Ops 4 október 12-én jelent meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Tesztünket a PC-s és a PS4-es változat alapján készítettük.