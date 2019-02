Nemsokára bárki nevelhet saját porgot

A Magic Leap One kiterjesztett valóság headsetre érkezik majd az első porgszimulátor, ami nagyjából úgy működik majd, mint egy tamagocsi, csak kiterjesztett valóságban. A Lucasfilm ILMxLab dizájncége hamarosan elindítja a Project Porgot, amiben a legújabb Star Wars filmekből ismert cuki kis madárszerű lényeket lehet majd nevelgetni.

Valószínűleg mindenki, aki látta az Ébredő erőt, tudja, mik azok a porgok, és beléjük is szeretett kicsit: ezek az apró, cuki madárfélék azon az Ahch-To nevű szigeten élnek, ahová Luke Skywalker vonult önkéntes száműzetésbe. Ők voltak a cukiságért felelős szereplők az új Csillagok háborúja moziban, egész szép pénzeket zsebelt be belőlük a Disney. Most egy újabb bőrt akar lehúzni róluk a Lucasfilm dizájncége, az ILMxLab: a kiterjesztett valóságra épülő Projekt Porg olyan lesz, mint egy ultramodern tamagocsi, azzal a különbséggel, hogy egész porgcsaládokat lehet majd vele nevelni.

A játék a Magic Leap One kiterjesztett valósággal dolgozó headsetre érkezik exkluzívan, és nagyjából annyiból áll majd, hogy életben kell tartani a saját kisállat-porgot, amit etetni, altatni, sétáltatni kell. Slussz poén, hogy apró porgbébiket is lehet majd csinálni, és porgcsaládot nevelgetni, de egyelőre az nem tiszta, hogy ez pontosan hogyan is fog zajlani.

Annyi biztos, hogy akinek nagyon sok pénze, vagy már alapból egy Magic Leap One-ja is van, az nagyon fog örülni a Lucasfilm újításának – aki pedig nem ilyen szerencsés, az várhatja, hogy a kiterjesztett valóság egy kicsit olcsóbb biznisz legyen, és beférkőzzön a mindennapjainkba is.