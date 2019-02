Megnéztük, mit tud a legolcsóbb Xiaomi telefon

Ennél kisebb és olcsóbb Xiaomi készüléket nem nagyon találunk a piacon, igazi belépőkategóriás telefonról beszélünk, de legalább a jobbik fajtából. Az már egy másik kérdés, milyen együtt élni a Xiaomi Redmi 6A-val. A Xiaomi Redmi 5A-t nem nagyon szerettük, igaz ott sem a dizájnnal vagy az összeszerelés minőséggel volt bajunk. A kinézet semmilyen, ezért most mindenkire rábízzuk, hogy megtalálja a készüléken a neki tetsző dizájn bravúrt, de meg lennénk lepve, ha sikerülne.

Az anyaghasználat példás, mint mindig, de ez már egy unalomig ismételt frázis a Xiaomi telefonok esetében. Külcsínre minket a Xiaomi Redmi 4X-re emlékeztet, csak ez már 5,5 colos, az meg még a mini – de durva ezt leírni – 5 hüvelykes felhozatalt erősítette. Valójában mindenben hozza a 2-3 évvel ezelőtti átlagot, microUSB porton keresztül tölthetjük, van jack port, és nagyjából ennyi. Az ujjlenyomat-olvasó, az infra port vagy a duális kamera nem fért bele az árba.

A doboz hasonlóan „bőkezű”: töltő, USB kábel, SIM-tű, leírás a jussunk, még egy nyamvadt tok sem jár a piros egységcsomagban. A Xiaomi Redmi 6A még a régi jó szokás szerint teljesértékű Xiaomi telefon, nem különálló almárka szülötte, mint a Redmi Note 7. Mai viszonylatban pici mobilról beszélünk, aminek kétségtelen előnye a könnyű hordozhatóság, nem nyomja a zsebet és szerencsére a felülete sem csúszik.

TESZTÜZEM

Amikor bementünk a Xiaomishopba, beszélgettünk egy kicsit a Xiaomi Redmi 6A-ról. Tudjátok mi volt a meglepő konklúzió? Hogy ez az a telefon, amit a legkevesebben szidnak, hiszen a készülékkel szemben támasztott követelmények rendkívül alacsonyak, a

belépő szintű mobilt vásárlóknak nincsenek őrületesen nagy igényei.

Éppen ezért változtatni kellett a felhasználási szokásainkon: telefonálás, chat, SMS-ezés, videónézés, minimális netezés, internetes hívás, Bluetooth eszközök kezelése, nagyjából itt húztuk meg a határt, minden mást száműztünk a repertoárból a tesztalanyunk esetében.

Játszani nem jó választás, ugyanis az MTK Helio A22-es processzor, amit MTK 6762m néven ismerhetünk, erő híján van. A PowerVR GE8320 GPU chip sem egy rakéta, szóval az alap játékokon túl semmit ne erőltessünk – mondjuk a Candy Crush Saga azért még elég jól elfut rajta.

A kijelző felbontása ma már egyáltalán nem nevezhető nagynak, sőt az 1440×720 pixeles már-már nevetségesen kicsi. Ez nem is lenne baj, a hardver ennyit tud kihajtani, de sajnos a fényereje is eléggé alacsony, így nemhogy napsütésben, de már egy kis háttérfényben is nehezen olvasható. Igazi belépőkategóriás display, viszonylag jó színvisszaadással.

Memória és háttértár fronton sem állunk túl jól: a 2 GB RAM az abszolút minimum, amivel egyáltalán Androidot érdemes futtatni. Nagyobb baj, hogy a 16 GB ROM-ból marad kb. 4-5, amire az alkalmazásokat pakolhatjuk, így igencsak szűkösnek érződik a virtuális tér. Gyanús volt, hogy az idegesítő lassulásoknak az alacsony írási sebesség az oka, a 67 MB elég szégyenletes érték, az alkalmazásokat is szabályosan fel kell rá kínlódni, és ha most ilyen lassú, milyen lesz 2 év múlva? Pedig tuti ez a két érték korlátozza a teljesítményt, mert a CPU és a GPU ugyanaz, mint a Redmi 6-ban, ami nem volt ilyen tetű lassú.

Azok a felhasználók, akik ilyen telefont vásárolnak, jó eséllyel tesznek rá, hogy Android 8.1 fut rajta. Ahogy a MIUI 10.2.5 kezelőfelületre is. Pedig szépen jönnek rá a frissítések, az első három napban kapásból kaptunk kettőt. A szokásos Google-ös környezetet leszámítva nincsenek extra alkalmazások,

aminek mi kifejezetten örültünk: tiszta udvar, rendes ház.

Ami viszont biztosan fontos mindenkinek, az a B20-as sáv, és ez itt rendelkezésre áll, hiszen ez egy global ROM-os mobil, így a netezés még vidéken sem lesz probléma. Szerintünk sokkal egyszerűbb leírnunk azt, hogy mely szenzorokat kapta meg, mint amelyeket nem: n-es WiFi, GPS, Bluetooth, pedometer, iránytű, és bár a duális SIM tálca nem szenzor, azért jó, hogy két kártyát fogad. Nekünk az 5 Ghz-es sáv és az infra hiánya fájt a legjobban, vélhetőleg ezzel terelik a drágább készülékek felé a vásárlókat.

A processzor fogyasztása nem rossz, az MTK sokat fejlődött az előző generáció óta, így a Snapdragon 4xx széria kikerülése nem verte agyon az üzemidőt. Már a Redmi 6 kapcsán is azt tapasztaltuk, amit a tesztalanyunk esetében: a 3000 mAh-s telep két napra is elegendő, de aki keveset netezik, meg nem „égeti a kijelzőt”, az akár a 72 órát is megcélozhatja – gyorstöltésről viszont ne is álmodjunk.

Gondolkodtunk, mit írjunk a kameráról, illetve, hogy mekkora súllyal esik latba. Ha Apple lenne vagy Huawei, akkor fontos lenne a megfelelő képalkotó megléte, de aki ilyen mobilt vesz, tényleg ezzel akarja megörökíteni álmai pillanatát? Szerintünk nem, és ezen nem is kell aggódnia, mert bár a képek nem rosszak, sőt a kategóriájában jónak mondanánk, a mélyütés a videó, de egyelőre maradjunk az előbbinél.

A 13 megapixeles egység tisztességesen teszi a dolgát, ami tulajdonképpen szégyen a mostanában használt 2×12 Mp-s rendszerekre nézve. Egész jó a részletesség, a színek is, bár a változatos égbolttal általában nem tud mit kezdeni. A fény csökkenésével drasztikusan romlik az élesség, az alacsony érzékenységű – f/2.2 – szenzor növeli a záridőt, ettől pedig kenődnek a képek, homályossá téve a tartalmakat. Itt vége is a dalnak, mi meg is hagytuk a kamera vadászterületének a világos nappalokat.

A videók viszont tényleg rettenetesek, aminek több oka is van. Készítettünk egy mintát mozgás közben, ahol látható, hogyan működik a fénymérés. Itt jól kijön, milyen lassan vált a hardver, ennek eredménye ez a homályos katyvasz. Az is gond, hogy folyamatosan próbál újrafókuszálni, csak ez nem mindig sikerül neki, emellett még a bitráta is alacsony. Állítólag kapott szoftveres stabilizálást – legalábbis a menüben ott a funkció –, ami szerintünk kamu, de ha van is, a hatása majdnem érzékelhetetlen.

ÖSSZEGZÉS

Nem akarjuk beletörölni a lábunkat a Xiaomi Redmi 6A telefonba, de szerintünk a tudása 2019-ben kevés. A fő gond az, hogy ennyi memóriával és ekkora háttértárral már kínszenvedés az élet, minden borzalmasan lassú. Mindennapi alapfeladatokra elég, ennél ne is akarjunk többet. A baj az, hogy a menü is akadozik és a navigáció betöltését is kín kivárni, egy-két év múlva pedig még rosszabb lesz a helyzet.

Szerencsére létezik egy telefon Xiaomi Redmi 6 néven is, sokkal jobb kijelzővel, kamerával, több memóriával és háttértárral, így inkább törjük fel a malacperselyt, és válasszuk azt a Xiaomishop kínálatából, kicsit több pénzért – 42 900 Ft – cserébe.