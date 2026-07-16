„Nagyon várom már, hogy találkozzunk” – Vályi István reagált Szijjártó Péter új munkahelyére a BYD-nál

Vályi István Facebook-videóban reagált arra a szerdai hírre, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik vezetői pozíciójára cseréli parlamenti mandátumát. Az előző kormány külgazdasági és külügyminisztere a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik majd. Bejelentésére Orbán Viktor és Magyar Péter mellett más közéleti szereplők is reagáltak, például Pottyondy Edina.

Az autós tartalomgyártó a nap hírének nevezte Szijjártó átigazolását, mint mondta, „óriási imidzsépítésbe kezdett a BYD”.

Minden bizonnyal jól cseng majd a neve szerte Európában annak az embernek, aki erősen hozzájárult ahhoz, hogy az EU egyik legruppótlanabb és legkorruptabb országa legyünk

– mondta Vályi, majd Szijjártó új pozíciójáról beszélt.

Az biztos, hogy ha Oroszországban akar a BYD gyárat nyitni, akkor jó embert találtak. Az a kérdés, hogy felveszik-e még neki ott a telefont.

Vályi szerint az, hogy Orbán Amerikába ment vb-t nézni, hogy Gulyás Gergely lemondott a Fidesz-frakció vezetéséről, és hogy Lázár János „be sem jár dolgozni” mind-mind üzenetek a választóknak. Ahogy Szijjártó Péter karrierváltása is.

Nagyon várom már, hogy találkozzunk valami sajtóeseményen, ahol a BYD-ről beszélgetünk. Vagy hát ő arról szeretne, én majd nem erről kérdezem

– fogalmazott a videóban az autós újságíró.



