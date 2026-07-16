bydszijjártó pétervályi istván
Szórakozás

„Nagyon várom már, hogy találkozzunk” – Vályi István reagált Szijjártó Péter új munkahelyére a BYD-nál

Vályi István autós újságíró.
Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 16. 13:52
Vályi István autós újságíró.
Mohos Márton / 24.hu

Vályi István Facebook-videóban reagált arra a szerdai hírre, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik vezetői pozíciójára cseréli parlamenti mandátumát. Az előző kormány külgazdasági és külügyminisztere a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik majd. Bejelentésére Orbán Viktor és Magyar Péter mellett más közéleti szereplők is reagáltak, például Pottyondy Edina.

Az autós tartalomgyártó a nap hírének nevezte Szijjártó átigazolását, mint mondta, „óriási imidzsépítésbe kezdett a BYD”.

Minden bizonnyal jól cseng majd a neve szerte Európában annak az embernek, aki erősen hozzájárult ahhoz, hogy az EU egyik legruppótlanabb és legkorruptabb országa legyünk

– mondta Vályi, majd Szijjártó új pozíciójáról beszélt.

Az biztos, hogy ha Oroszországban akar a BYD gyárat nyitni, akkor jó embert találtak. Az a kérdés, hogy felveszik-e még neki ott a telefont.

Vályi szerint az, hogy Orbán Amerikába ment vb-t nézni, hogy Gulyás Gergely lemondott a Fidesz-frakció vezetéséről, és hogy Lázár János „be sem jár dolgozni” mind-mind üzenetek a választóknak. Ahogy Szijjártó Péter karrierváltása is.

Nagyon várom már, hogy találkozzunk valami sajtóeseményen, ahol a BYD-ről beszélgetünk. Vagy hát ő arról szeretne, én majd nem erről kérdezem

– fogalmazott a videóban az autós újságíró.


Kapcsolódó
Pottyondy Edina
Pottyondy Szijjártó új munkájáról: Kínai érdekekért lobbizni, EU-t és Magyarországot tönkretenni – eddig is ez volt a feladata
Az influenszer szerint „Xi-Jjártó azzal érdemelte ki a BYD-s kegyelemkenyeret, hogy elárulta a hazáját”.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Kegyelemért folyamodott Donald Trumphoz a szexuális bűncselekmények miatt elítélt R. Kelly
Pottyondy Szijjártó új munkájáról: Kínai érdekekért lobbizni, EU-t és Magyarországot tönkretenni – eddig is ez volt a feladata
Bátonyi Péter: Lázár elhitte, hogy a félművelt Szijjártó- és Rogán-szerű figurákhoz képest ő valaki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik