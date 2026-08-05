Komoly változásokat jelentett be az UEFA az európai kupasorozatokban

Az eddigi szabályok értelmében a játékosok és a stábtagok egy mérkőzésre szóló eltiltást kaptak a csoportkörtől kezdődően, ha összegyűjtöttek három olyan sárga lapot, amelyek nem vezettek kiállításhoz. Innentől kezdve minden második (azaz összességében az ötödik, a hetedik, a kilencedik és így tovább) sárga lapért szintén egymeccses eltiltás járt.

A tavalyi szezonban történt átalakulás azonban az eredményezte, hogy a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában hat helyett nyolc meccset játszottak a csapatok a ligaszakaszban, ez pedig megnövelte a felhalmozódott sárga lapok miatti eltiltás kockázatát.

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy az eltiltás minimális küszöbértékét háromról négy sárga lapra emeli, és onnentól a páros számjegyű (azaz hatodik, nyolcadik, tizedik, stb.) lapok után jár majd eltiltás.

A versenyegyenlőség jegyében ezt kiterjesztették a Konferencia Ligára is, noha ott alapból maradt a hatmérkőzéses rendszer.

Már nem titok a idő

A másik nagy változás a stadionórákat érinti, az eddigi szabályozás értelmében az órák csak a 90. percig jártak, onnantól nem lehetett megjeleníteni, hogy hol tartanak a ráadásban. Az elmúlt években azonban annyit fejlődött a technika, hogy a szurkolók akár élőben is követhették a mobiljaikon az eseményeket, azaz tökéletesen tudták, hol jár a mérkőzés.

Annak érdekében, hogy a szabályzat összhangban legyen a modern valósággal, az UEFA átfogalmazta az összes versenyszabályzatában szereplő záradékot a következőképpen: