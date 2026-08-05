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Komoly változásokat jelentett be az UEFA az európai kupasorozatokban

Aerial view of Gruenwalder Stadium, empty North stands, the Sechzger fans [supporters], football fans, stands with scoreboard and clock. The facility is located in the Giesing district in the capital city Munich and is the home ground of the football club
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 08. 05. 15:45
Aerial view of Gruenwalder Stadium, empty North stands, the Sechzger fans [supporters], football fans, stands with scoreboard and clock. The facility is located in the Giesing district in the capital city Munich and is the home ground of the football club
Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP
Új változtatásokat vezetett be az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amelyek a következő szezonban mindhárom klubversenyükre (Bajnokok Ligája, Európa Liga, Konferencia Liga) vonatkoznak.

Az eddigi szabályok értelmében a játékosok és a stábtagok egy mérkőzésre szóló eltiltást kaptak a csoportkörtől kezdődően, ha összegyűjtöttek három olyan sárga lapot, amelyek nem vezettek kiállításhoz. Innentől kezdve minden második (azaz összességében az ötödik, a hetedik, a kilencedik és így tovább) sárga lapért szintén egymeccses eltiltás járt.

A tavalyi szezonban történt átalakulás azonban az eredményezte, hogy a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában hat helyett nyolc meccset játszottak a csapatok a ligaszakaszban, ez pedig megnövelte a felhalmozódott sárga lapok miatti eltiltás kockázatát.

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy az eltiltás minimális küszöbértékét háromról négy sárga lapra emeli, és onnentól a páros számjegyű (azaz hatodik, nyolcadik, tizedik, stb.) lapok után jár majd eltiltás.

A versenyegyenlőség jegyében ezt kiterjesztették a Konferencia Ligára is, noha ott alapból maradt a hatmérkőzéses rendszer.

Már nem titok a idő

A másik nagy változás a stadionórákat érinti, az eddigi szabályozás értelmében az órák csak a 90. percig jártak, onnantól nem lehetett megjeleníteni, hogy hol tartanak a ráadásban. Az elmúlt években azonban annyit fejlődött a technika, hogy a szurkolók akár élőben is követhették a mobiljaikon az eseményeket, azaz tökéletesen tudták, hol jár a mérkőzés.

Annak érdekében, hogy a szabályzat összhangban legyen a modern valósággal, az UEFA átfogalmazta az összes versenyszabályzatában szereplő záradékot a következőképpen:

A stadionórák használhatók az eltelt vagy a fennmaradó idő jelzésére. A félidők hosszabbítását a plusz percekben kell megadni, nem pedig folyamatos játékidőként (azaz 45+x, 90+y). Ugyanez vonatkozik a hosszabbításra is (105+x, 120+y).

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