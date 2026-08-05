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Gulácsi tökéletes meccsel kezdett új csapatában

gulácsi péter villarreal első edzőmeccs
Omar Arnau / Quality Sport Images / Getty Images
24.hu
2026. 08. 05. 15:14
gulácsi péter villarreal első edzőmeccs
Omar Arnau / Quality Sport Images / Getty Images
Gulácsi Péter kezdőként szerepelt új csapata, a Villarreal szerdai edzőmérkőzésén, melyet 1-0-ra nyert meg a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő együttes.

A klub honlapja szerint a hétfőn szerződtetett korábbi magyar válogatott kapus végigjátszotta a csapat edzőközpontjában rendezett, Levante elleni találkozót, melyen több szép védést is bemutatott.

A Villarreal a zöld-foki köztársaságbeli Logan Costa 62. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött. A 36 éves Gulácsi 11 idény után hagyta el a német RB Leipzig csapatát, amelynél 362 mérkőzést játszott.

Új csapatánál – amely az ősszel a BL-ben szerepel majd – Gulácsi két évre írt alá. A Villarreal a következő meccsét agusztus 8-án vívja, amikor Sallai Roland csapatánál, a török Galatasaraynál vendégeskedik.

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