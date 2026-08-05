Gulácsi tökéletes meccsel kezdett új csapatában

A klub honlapja szerint a hétfőn szerződtetett korábbi magyar válogatott kapus végigjátszotta a csapat edzőközpontjában rendezett, Levante elleni találkozót, melyen több szép védést is bemutatott.

Pausa de hidratación. Villarreal 1-0 Levante (69′) pic.twitter.com/cXXXZxs6wl — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 5, 2026

A Villarreal a zöld-foki köztársaságbeli Logan Costa 62. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött. A 36 éves Gulácsi 11 idény után hagyta el a német RB Leipzig csapatát, amelynél 362 mérkőzést játszott.

La fe de Mikautadze.

La calma de Moleiro.

El gol de Logan Costa. ✨ pic.twitter.com/cJmvhj0sVJ — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 5, 2026

Új csapatánál – amely az ősszel a BL-ben szerepel majd – Gulácsi két évre írt alá. A Villarreal a következő meccsét agusztus 8-án vívja, amikor Sallai Roland csapatánál, a török Galatasaraynál vendégeskedik.