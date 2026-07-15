magyar péterszijjártó péterbydkorrupció
Belföld

„A BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással” – mondta Magyar Péter Szijjártó lépéséről

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 07. 15. 19:30
Varga Jennifer / 24.hu
A miniszterelnök szerint Szijjártó lépése minden európai országban korrupciónak számítana, abból is a legvérlázítóbb fajtából.

Magyar Péter egy videóval jelentkezett közösségi oldalán, melyben hosszabban is reagált arra, hogy Szijjártó Péter a parlamenti mandátumáról lemondva a BYD-nál, a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójánál vállal vezető pozíciót.

A miniszterelnök korábban a nap folyamán utalt már arra, hogy szerinte ennek a lépésnek ágyazhatott meg az egykori külügyminiszter azzal, hogy az előző ciklusokban nagy értékű állami támogatást lobbizott ki a kínai cégnek. A miniszterelnök most azt pedzegette, hogy milyen aggályokat vet fel az, hogy Szijjártó Péter következő munkahelye épp ez a cég lesz

Egy volt külügyi és külgazdasági miniszternek pozíciója elvesztése után néhány hónappal, egy korábban általa százmilliárdokkal támogatott vállalathoz elmenni vezetőnek nemcsak morális, de súlyos jogi aggályokat is felvet. Egy ekkora vállalat akkor alkalmaz egy ilyen embert, ha meg akarja hálálni azt a segítséget, amit miniszterként nyújtott neki. A kínai globális óriás BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással

– jelentette ki Magyar Péter, aki állítása szerint azt a dokumentumot tartotta a kezében, amit Szijjártó még miniszterként írt alá a BYD támogatásáról.

Ezt minden európai országban korrupciónak hívják, abból is a legvérlázítóbb fajtának

– mondta Magyar, megjegyezve azt is, hogy most már mindenki számára egyértelmű lehet, hogy miért lobbizott Szijjártó a kínai autó- és akkugyárak mellett miniszterként, „feláldozva a magyar vizet, kockáztatva a magyar emberek egészségét”.

Kapcsolódó
Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt 
Felmerül a gyanú, hogy Szijjártó korábbi miniszteri döntéseit akarta a BYD ilyen módon megjutalmazni, véli a szakértő.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pósfai belügyminiszter egy sor új rendőrkapitány kinevezését jelentette be
„Orbán Viktornak 10 centire tartotta a képébe a telefont a Hadházy Ákos”– Pócs János szerint óvodás szint elvárni a képviselőktől, hogy ne vigyék be a telefont az ülésterembe
Hogyan dolgozhatott egyszerre öt helyen az egykori megafonos Szűcs Gábor?
Példátlan jogi dagonyázás és káosz jöhet, ha Sulyok nem írja alá az őt eltávolító alaptörvény-módosítást
Ligeti Miklós: Akár úgy is tekinthetjük, hogy Szijjártó Péter most coming outolt 
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik