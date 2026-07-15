„A BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással” – mondta Magyar Péter Szijjártó lépéséről

Magyar Péter egy videóval jelentkezett közösségi oldalán, melyben hosszabban is reagált arra, hogy Szijjártó Péter a parlamenti mandátumáról lemondva a BYD-nál, a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártójánál vállal vezető pozíciót.

A miniszterelnök korábban a nap folyamán utalt már arra, hogy szerinte ennek a lépésnek ágyazhatott meg az egykori külügyminiszter azzal, hogy az előző ciklusokban nagy értékű állami támogatást lobbizott ki a kínai cégnek. A miniszterelnök most azt pedzegette, hogy milyen aggályokat vet fel az, hogy Szijjártó Péter következő munkahelye épp ez a cég lesz

Egy volt külügyi és külgazdasági miniszternek pozíciója elvesztése után néhány hónappal, egy korábban általa százmilliárdokkal támogatott vállalathoz elmenni vezetőnek nemcsak morális, de súlyos jogi aggályokat is felvet. Egy ekkora vállalat akkor alkalmaz egy ilyen embert, ha meg akarja hálálni azt a segítséget, amit miniszterként nyújtott neki. A kínai globális óriás BYD-hoz szerződni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással

– jelentette ki Magyar Péter, aki állítása szerint azt a dokumentumot tartotta a kezében, amit Szijjártó még miniszterként írt alá a BYD támogatásáról.

Ezt minden európai országban korrupciónak hívják, abból is a legvérlázítóbb fajtának

– mondta Magyar, megjegyezve azt is, hogy most már mindenki számára egyértelmű lehet, hogy miért lobbizott Szijjártó a kínai autó- és akkugyárak mellett miniszterként, „feláldozva a magyar vizet, kockáztatva a magyar emberek egészségét”.