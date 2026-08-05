Ezúttal sem bírt olasz vetélytársával, bravúros Eb-ezüstöt nyert Mihályvári-Farkas Viktória

A rövidebb távon mindössze 29-en indultak, köztük Mihályvári-Farkas, aki tavaly, Stari Gradban, gyakorlatilag kezdő nyíltvízi úszóként megnyerte a 10 kilométert, 5 kilométeren pedig második volt.

A sportoló a szám egyedüli magyarja volt, mivel a rossz vízminőség miatt a párizsi olimpia, illetve a júniusi, setubali világkupa-verseny után is megbetegedett Fábián Bettina végül nem indult.

Mihályvári-Farkas rögtön a rajt után csatlakozott az élmezőnyhöz, amely két olasz vezetésével diktálta az iramot. A magyar úszó ezúttal egy jó darabig nem vállalta, hogy az élen törje a vizet a többiek előtt, nem sokkal a táv felét követően azonban átvette a vezetést.

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A harmadik kör végén mindkét olasz, Taddeucci és Barbara Pozzobon is Mihályvári-Farkas elé került, aki így nehéz helyzetből kezdte meg az utolsó 1250 métert.

Taddeucci aztán egy iramváltással mindenkitől ellépett, Mihályvári-Farkas Pozzobonnal harcolt az ezüstért, de mögöttük is érkeztek az dobogóra pályázók.

A magyar úszó minden támadást visszavert és még Taddeuccit is célba vette a végén, az olasz azonban kitartott a panelig.

A magyar csapat két nap után négy ezüstéremmel áll az Eb-n, Mihályvári-Farkas mellett Betlehem Dávid ugyancsak második lett mindkét távon a nyíltvízi úszóknál.

Vizes Eb, nyíltvízi úszás, női 5 km 1. Ginevra Taddeucci (Olaszország) 1:03:04.2 óra

2. MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 1:03:04.8

3. Barbara Pozzobon (Olaszország) 1:03:08.5

(MTI)