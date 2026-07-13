Gulyás Gergely lemondott, a Fidesz-frakció nem vesz részt a parlamenti ülésen

Olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a tiszás többség, amely külön-külön és együtt is példátlan – mondta Gulyás Gergely hétfőn délután az Országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetével párhuzamosan megtartott sajtótájékoztatóján.

A Fidesz frakcióvezetője a mandátumkorlátozásról azt mondta:

ez azt jelenti, hogy mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, amelyben az ellenzéki pártfrakciók mindegyikének legalább fele ki van zárva a politikai versenyből.

Gulyás azt mondta, a Fidesz-frakció tiltakozik azzal, hogy nem vesz részt a parlament mai ülésén. A frakció meg fogja koszorúzni Antall József sírját.

A Fidesz-frakcióvezető az alaptörvény-módosítás részeként példátlannak minősítette az államelnök leváltását és „azt az erőszakos hozzáállást, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk”. Távolmaradásukkal – mint mondta – ez ellen tiltakoznak.

Gulyás Gergely a frakcióvezetői tisztségéről lemondott.

A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi értelemben nem lehet vezetője annak, ezért lemondok a frakcióvezetői tisztségről

– jelentette be döntését a Fidesz politikusa.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a sajtótájékoztatón azt mondta, „ez a magyar demokrácia gyásznapja”. Ezzel azt magyarázta, hogy miért viselnek feketét a frakciótagok. Rétvári a parlament ülésétől való távolmaradását azzal indokolta, hogy nem lesznek „statiszták Magyar Péter filmszínházában”.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn egyebek mellett azt írta: „szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen, ezzel szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését. Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett »elnöki« beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet”.

A miniszterelnök a parlamentben a napirend előtti felszólalásában azt mondta, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője javasolta, hogy kollektíve adják vissza a képviselői mandátumukat, de ezt a frakciótagok leszavazták. Gulyás újságírói kérdésre cáfolta ezt. Hangsúlyozta, hogy a fideszes képviselők távolmaradása csak a hétfői napra szól.