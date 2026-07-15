Orbán Viktor bukkant fel a francia-spanyol vb-elődöntő lelátóján

Orbán Viktor is ott volt a kedd esti francia-spanyol világbajnoki elődöntőn Dallasban, vették észre Reddit-felhasználók. A volt miniszterelnök iShowSpeed streamlésén látható, amint a fia, Orbán Gáspár társaságában nézte a meccset, amit a spanyolok 2-0-ra nyertek meg. A videón látható, hogy Orbán karba tett kézzel figyeli az eseményeket, majd nagyot legyint az egyik jelenet láttán.

A napokban az Index újságírója botlott bele az Egyesült Államokba utazó Orbánba, aki nemcsak a keddi meccset nézi meg élőben, hanem a szerdai angol-argentin elődöntőt, majd a vasárnapi finálét is. Amikor az Index újságírója arról faggatta, ki nyeri a vébét azt felelte: a francia a legjobb csapat, de „mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni”, utalt az 1954-es döntőre, amikor Puskás Ferencék 3:2-re kikaptak az NSZK-tól

Orbánt nem mutatták a televíziós közvetítésben, abban viszont többször is feltűnt a VIP-ben az MLSZ-elnök, FIFA-alelnök Csányi Sándor. A mögötte lévő sorban foglalt helyet Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos és Carles Puyol is.