Baltás női gyilkossal folytatódik a Netflix sorozatgyilkos-antológiája – itt vannak az első képek

A Szörnyeteg című netflixes antológiasorozat következő, negyedik szezonja Lizzie Borden történetét dolgozza fel, és szeptember 17-én érkezik a kínálatba Monster: The Lizzie Borden Story címmel – írta meg a Deadline.

Ryan Murphy és Ian Brennan sorozatának új címszereplőjét Ella Beatty kelti életre, a történet középpontjában pedig egy gazdag New England-i család lánya, Lizzie, és egy lázadó cselédlány, Bridget Sullivan áll majd, akik egy kegyetlenséggel és megaláztatással teli házban „raboskodnak”, és mindebből egy bosszúval, hatalommal és szexszel gazdagított fantáziába menekülnek, aminek nyomán szörnyű megoldatlan gyilkossági ügyek sorozata marad a világra.

Lizzie Borden történetéről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Ezt egyébként korábban már több alkalommal feldolgozták, így csak idő kérdése volt, hogy mikor jelenik meg a Netflix sikersorozatában is. Beatty mellett látható lesz még a negyedik szezonban Billie Lourd, Sarah Paulson, Vicky Kripers és Rebecca Hall is, az Ed Gein-sztori után pedig Charlie Hunnam is új szerepben tér vissza, ezúttal Lizzie apját, Andrew-t fogja alakítani, akit a lány hidegvérrel meggyilkolt.

Itt vannak az első képek az új évadból:

4 fotó

A legutóbbi évadról itt írtunk: