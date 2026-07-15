Orbán szerint csúcs, hogy Szijjártó átpártolt a BYD-hez

Az Egyesült Államokba tartózkodó volt kormányfő egymondatos Facebook-bejegyzésben értékelte, hogy egykori külgazdasági és külügyminisztere szerdán lemondott parlamenti mandátumáról, és bejelentette, hogy az egyik olyan cégnél kerül vezetői beosztásba, amely az ő hivatali ideje alatt jelent meg Magyarországon.

A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!

– kommentálta Orbán Viktor, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik nemzetköri vezetője lesz. A Telex megkeresésére Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Orbán tudta, mire készül Szijjártó. „A pártelnök természetesen tudott a döntésről, az elmúlt hetekben két alkalommal személyesen egyeztetett Szijjártó Péterrel” – fogalmazott.

A BYD a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, amelyik Magyarországon egy számára kiemelten fontos beruházást valósít meg. A kínai cég első európai személyautó-gyára Szegeden épül, és ezt a létesítményt szánják kulcselemnek a vállalat európai terjeszkedése szempontjából. A tervek szerint a szegedi gyár kapacitását fokozatosan futtatják fel, hosszabb távon képes lehet akár évi 300 ezer autó gyártására is.

Mint ahogy megírtuk, az Orbán-kormány, amelyben elsősorban Szijjártó felelt a külföldi cégek ügyeiért, közel 50 milliárd forinttal segítette a BYD beruházását.

Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere

– értékelte a bejelentést Tisza-kormány oldaláról Magyar Péter.