Pottyondy Szijjártó új munkájáról: Kínai érdekekért lobbizni, EU-t és Magyarországot tönkretenni – eddig is ez volt a feladata

Pottyondy Edina csütörtök reggel Facebookján reagált arra a szerdai hírre, hogy Szijjártó Péter a BYD egyik vezetői pozíciójára cseréli parlamenti mandátumát. Az előző kormány külgazdasági és külügyminisztere a kínai vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik majd. Bejelentésére már Orbán Viktor és Magyar Péter is reagált.

„Na! Eddig tartott Pjotr szolgálata a magyarországi műveleti területen” – kezdte posztját a közéleti influenszer, aki szerint Szijjártó a választások után még próbálta menteni a menthetőt, de a Telexnek adott interjújából kiderült, hogy nem tud magyarázattal szolgálni belsőépítészeti cégtulajdonos felesége meggazdagodására.

A feddhetetlen, patrióta politikus fedősztorija mehetett a kukába. Így életében először piaci állást kapott Pjotr. Végre valami, amire büszke lehet a gimnazistaként szerzett Soros-ösztöndíj óta.

„A kis Pjotr egy globális nagyvállalat vezetője lesz. Éppen úgy, mint Kapitány István” – írja Pottyondy, hozzátéve: a különbség Szijjártó és Kapitány között az, hogy míg utóbbi „munkával, szorgalommal és tehetséggel járta végig a szamárlétrát a Shell csúcsáig, addig Xi-Jjártó azzal érdemelte ki a BYD-s kegyelemkenyeret, hogy elárulta a hazáját, idegeneknek szolgáltatta ki az ország ivóvizét, természeti kincseit és munkaerejét. Ja! És a magyar adóforintokból százmilliárdokat lapátolt a BYD számlájára.”

Biztos vagyok abban, hogy Pjotr sikeres lesz új szerepkörében, hisz a lényeg nem változik: kínai érdekekért lobbizni, az EU-t és Magyarországot tönkretenni. Eddig is ez volt a feladata, ezután is ez lesz. Csak a közvetlen főnöke ezután nem Orbán Viktor, hanem Hszi Csin-ping egy másik lábtörlője lesz.

Pottyondy Edina szerint még egy tanulságot levonhatunk Szijjártó kinevezéséből, mégpedig hogy „a kínai állambiztonság résen van”.

„Hszijjártó elvtársat olyan területre helyezték, ahol az orosz és a kínai érdekek között nem várható súrlódás, tekintve, hogy Oroszország anyácska a közeljövőben biztosan nem lesz az elektromobilitás meghatározó szereplője” – fogalmazott, majd bejegyzését e kérdéssel zárta:

És miután most már szinte minden a helyére került, csak egy valódi kérdés maradt: Kína apácska vajon megvédi Szijjártó elvtársat, ha a magyar hatóságok kopogtatnak a milliárdos vagyon vagy az ország számára súlyosan előnytelen szerződések miatt?

A napokban az Alaptörvény 17., hétfőn elfogadott módosításáról és Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének lemondásáról is posztolt: