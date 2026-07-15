Szijjártó Péter lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz

Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére

– közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

A fideszes politikus, volt külgazdasági és külügyminiszter azt írta: „A BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább.”

Szijjártó 1998-ban lépett be a Fideszbe, első politikai szerepvállalásaként önkormányzati képviselőként tevékenykedett szülővárosában, Győrben. Országos ismertséget a parlamenti munka hozott számára – 2002-ben lett először országgyűlési képviselő, majd 2006 és 2010 között a Fidesz kommunikációs igazgatójaként is dolgozott.

A Fidesz első kétharmados sikerét követően Orbán Viktor szóvivője volt, a kormányfő kommunikációs stábjának vezetőjeként tevékenykedett, egyúttal a miniszterelnök külpolitikai tanácsadója is volt. 2014 szeptemberében átvette a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetését, amelyet a 2026-os kormányváltásig megtartott.

A Fidesz kétharmados vereségét követően bekerült ugyan a Fidesz-frakcióba, de alig vett részt a parlamenti munkában. Forsthoffer Ágnes házelnök minapi kimutatása szerint Szijjártó – Lázár János után – a második legtöbb szavazást bliccelte el az Országgyűlésben.

A BYD a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, amelyik Magyarországon egy számára kiemelten fontos beruházást valósít meg. A kínai cég első európai személyautó-gyára Szegeden épül, és ezt a létesítményt szánják kulcselemnek a vállalat európai terjeszkedése szempontjából. A tervek szerint a szegedi gyár kapacitását fokozatosan futtatják fel, hosszabb távon képes lehet akár évi 300 ezer autó gyártására is.

A BYD emellett azt tervezi, hogy Budapestre hozza az európai vállalati és fejlesztési központját is. A vállalat egyébként már korábban megjelent Magyarországon: Komáromban elektromosbuszokat gyárt.

A céghez eddigi magyarországi működése során számos hatósági ügy kapcsolódott. Így például a Csongrád Csanád Vármegyei Kormányhivatal 2026. május 12-én feljelentést tett a BYD Auto Hungary Kft. miatt azzal, hogy a cég nem tett eleget a kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak. Az a gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkil benzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakodták le. Emellett súlyos munkaügyi visszaéléseket is feltártak a gyár szegedi építkezésén.