bydszijjártó péterállami támogatás
Gazdaság

Tízmilliárdokkal segítette az Orbán-kormány azt a kínai céget, ahová Szijjártó Péter tart

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor a kínai BYD-val kötött stratégiai együttműködési megállapodást követően a Karmelita kolostorban 2025. május 15-én.
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 15. 16:10
Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor a kínai BYD-val kötött stratégiai együttműködési megállapodást követően a Karmelita kolostorban 2025. május 15-én.

Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter új munkáltatója, a kínai BYD (a parlamenti mandátumáról lemondó fideszes politikus a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lett) első európai személyautógyárát Magyarországon építette meg, de nem rejtette véka alá, hogy ez csak az első állomás az európai terjeszkedéshez.

Külgazdasági miniszterként Szijjártó reszortja volt a külföldi befektetések beterelése, és tárcájához tartozott a projektek útját egyengető HIPA, a Nemzeti Befektetési Ügynökség is.

A BYD elektromos buszgyártó cége kétszer is kapott egyedi kormánydöntéssel odaítélt támogatást a Szijjártó-érában.

Az Orbán-kormány bőkezűen osztotta a közpénzt a külföldi befektetőknek, az egyedi kormánydöntéssel (EKD) odaítélt támogatásokat: 2025-ben például összesen 550 milliárd forint landolt főként akkumulátoros invesztoroknál, de nem kezelte mostohán az autógyártó cégeket sem.

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