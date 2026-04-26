Marics Peti visszaül a Megasztár zsűripultjába

Herceg Erika, Puskás-Dallos Bogi és most már Marics Peti személye is biztossá vált a következő Megasztár-évadban. Egyetlen zsűriszék kiadó már csak, vélhetően Curtis helyére kerül egy új énekes.

Hogy idén csinálnék-e valamit másképp? Úgy érzem, azt mindig a helyzet szüli, én megpróbálok a lehető legjobban alkalmazkodni hozzá, és kihozni a legjobbat belőle, úgyhogy majd meglátjuk

– magyarázta a ValMar énekese.

Érdekesség, hogy Tóth Gabira idén nem volt vevő a TV2, az énekesnő szolgáltatta a legtöbb balhét az előző évadban.