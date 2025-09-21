Hatalmas vita kerekedett a Megasztár szombati adásában, ami legalább 15 percig eltartott. Amit a kisípolt káromkodások ellenére ki lehetett venni a beszélgetésből, az annyi volt, hogy Herceg Erika megsértődött azon, hogy minden tehetséges versenyzőt elhappolnak előle a zsűritársai, hiába akarna ő is nagyon bizonyítani mentorként.

Elmagyarázta, hogy már gyerekkora ég benne egy megfelelési kényszer, sőt, volt egy nagy törés a pályáján, ami miatt vissza sem akart térni a zenéhez, de aztán jött a Megasztár. Ekkor Tóth Gabi (aki a hétvégi DPK nagygyűlésen is megjelent) átvette a szót:

Szívem! Képzeld el, hogy 2 éve én is újra kellett kezdjek mindent. A mínuszról ráadásul, mert egy ország hurcolt meg, kikiáltottak egy undormány embernek. A legnagyobb csúcson voltam, többszörösen a Forbes legértékesebb énekesnője, az összes díjat, világsztárokkal léptem fel, minden sikert, amit lehetett… és egyszer csak fogtak és paff. Tudod, milyen ez, basszus?! Én értelek. Nekem is ott volt a lehetőség: elkullogok, választok egy civil munkát, vagy elkezdek küzdeni, és valahogy megcsinálom.

Majd miután Curtis és Marics Peti kinevették Tóth Gabit, az énekesnő kiviharzott a stúdióból.

Ekkor tette fel a kérdést Herceg Erika, hogy a többieknek voltak-e mélypontjai. Curtis úgy válaszolt: „A legnagyobb színpadon voltam, amikor fölállt a kollégám és kiteregetett rólam, de nem haknizok ezzel” – utalt a 2018-as nagy szakításukra, mikor Majka a szegedi koncertjükön, a színpadon rúgta ki Curtist annak drogproblémáira és kezelhetetlenségére hivatkozva.

Mindenkinek voltak rossz pillanatai. A bátyám ártatlanul életfogytiglant kapott. Felhozom én ezt? Kit érdekel? Csináljuk már ezt a buzi műsort, gyerekek!

Mint tudvalevő, életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a három férfit, akik több mint másfél évtizeddel ezelőtt meggyilkolták és elföldelték Katzenbach Imre labdarúgót. Curtis testvére, Sz. Lajos 27, míg a két társa, L. István és H. László 25 év múlva szabadulhat a leghamarabb feltételesen. A vádirat szerint a végrehajtást elvállaló két férfi, Sz. Lajos és L. István az autóból kiszálló focistára rátámadt. A két terhelt közül az egyik lefogta a focistát, a társa pedig olyan súlyosan bántalmazta, hogy Katzenbach a helyszínen meghalt. A támadók ezt követően az előre kiásott gödörbe helyezték az áldozat holttestét, majd földdel befedték.

Marics Peti RTL-es beszólása is ebben az adásban történt: