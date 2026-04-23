Megasztár: a tavalyi zsűriből egyvalaki már biztosan visszatér 2026-ban

2026. 04. 23. 18:48
Bár ő marad, lesz új mester is az idei évadban.

A TV2 lerántotta a leplet a Megasztár 2026-os, kilencedik évadának egyik mesteréről: visszatérőről van szó, aki már az előző évben is betöltötte a szerepet. Mint ismert, 2025-ben Tóth GabiHerceg Erika, Marics Peti és Curtis alkották a zsűrit – közülük már biztosan marad

Herceg Erika.

Herceg Erika már fix, de lesz új mester is a Megasztárban

Az énekesnő a bejelentő videóban elmondta, nagyon örült a felkérésnek, számított is rá. Tavaly azt mondták, ő a legkedvesebb mester, reméli, ez idén is így lesz, viszont kicsit szeretne szigorúbb lenni. Konkrét elképzelései vannak, mit szeretne elérni a kilencedik évadban.

Akár szomorú, akár nem, én csak lányokat szeretnék magammal vinni. Tehát lányok, gyertek, mert nagyon várlak titeket, és tudom, hogyan nyerhetnénk meg együtt a Megasztárt!

– mondta Herceg Erika, aki arra számít, sokat nevetnek majd a többi mesterrel, és kevesebbet vitáznak majd, mint az előző évben.

Nagyon örülök a mestereknek, nagyon kedvelem őket, nagyon jó a csapat, és annyit elárulhatok, hogy újítás van a csapat összetételében, úgyhogy figyeljétek a műsor oldalait! Szerintem meglepődnek majd a nézők.

A többi zsűritag kilétére a következő napokban derül majd fény.

A műsorvezetőknél egyébként volt csere, arról márciusban számoltunk be:

