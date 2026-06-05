Csuja Imre a színházból való visszavonulásáról: Már kellemetlen volt, amikor Pogány Judit fogta meg a kezemet, hogy felsegítsen

Múlt hónapban lapunk is beszámolt arról, hogy Csuja Imre nyugdíjba vonul. Később kiderült, hogy nem hagy fel teljesen a színészettel, javában forgatja már A mi kis falunk 11. évadát.

A 66 éves színész nemrég Kadarkai Endre vendége volt Hallgatlak – Jótanácsok az élethez című podcastben, aminek alkalmával elárulta, hogy nem hagyja ott teljesen az Örkényt, de szüneteltetni fogja most a színházi munkáit, mert úgy érzi, a kora már hatással van a teljesítményére.

Megkértek, hogy alkalomadtán előadjak az Anyám tyúkjában, vagy az Örkény Kertbe menjek vissza elmondani a Jónás könyvét. Egyszerűen fizikailag megterhelő már nekem ez a fajta munka. Eszelősen sokat játszottam, nem kíméltem magam, és ebben azért el lehet fáradni

– idézte a Blikk Csuját, aki példaként a Tóték című darabot emelte ki, amelyben bevallása szerint már másfél-két éve nehezére esett felállni egy féltérdelésből.

Nem akartam, hogy a néző azt lássa, Csuja hanyatlik. Ez egyfajta igazságos, egészséges néző- és önvédelem. […] Már kellemetlen volt, amikor Pogány Judit fogta meg a kezemet, hogy felsegítsen. Akkor mondtam azt, hogy ezt itt be kell fejezni. De nem maradok közönség nélkül, a közönség sem marad Csuja nélkül, tehát nem vonultam még vissza, csak a színpadi szerepeket adtam le.

A beszélgetés alkalmával a színész arra is kitért, hogy szerinte természetes az, hogy egyszer mindennek eljön a vége, ő pedig tudatosan próbálja kezelni a veszteségeket.

Egyszer csak mi is elmúlunk. A természetes halál az élet része. Engem is foglalkoztat, hogy vajon meddig vagyok még ilyen szerencsés, hogy – bizonyos dolgokat leszámítva – jó életem van öregkoromra. […] Én tulajdonképpen 24 éve magamban egyfolytában ordítok

– osztotta meg a műsorban, hozzátéve: ehhez önfegyelemre van szükség.

Mint mondja, ebben benne van a szeretteire való vigyázás is – utalva a családjában történt tragédiákra, a fiai halálára. Legutóbb néhai kollégája, Scherer Péter elvesztése is letaglózta.

Bizonyos szempontból teljesen váratlanul ért, mert én az előző nyáron 23 napot dolgoztam vele Ázsiában, és semmi jele sem volt annak, hogy ő egyáltalán betegeskedik.

Ami az életét jellemző korábbi nagy hajtást illeti, a színész arról is beszélt az adásban, hogy 50 évesen sztrókot kapott, ám úgy véli, hatalmas szerencséje volt, mert „néma területre” csapódott be, nem érintve a mozgás- vagy beszédközpontot. Bevallása szerint az agyvérzés akkor megrémítette, egyúttal megállásra kényszerítette, és főleg attól tartott, hogy nem tud majd szövegeket tanulni, ám ez végül nem így lett, és azóta is rengeteg szerepben láthatta a közönség – noha, mint mondja, minden premier előtt úgy izgult és stresszelt, mint a pályája kezdetén.