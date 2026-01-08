dudás miki
Dudás Mikiről a nagyapja: Meggyőződésem, hogy őt is egyszerűen agyonverték

Három nappal ezelőtt derült ki, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miki. A világbajnok kajakozó halálát kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálták, a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során azonban a szakértő olyan sérüléseket talált, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

A témában lapunk Kitanics Márk igazságügyi szakértőt kérdezte a minap, aki azt mondta:

nem tartja kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin,

akinek korábban megtámadták az édesapját. Az idős férfit még 2024 októberében verte össze egy hatfős banda egy benzinkúton, aminek következtében éberkómába került, tavaly februárra pedig életét vesztette.

Dudás Miki halálával kapcsolatban nemrég a Blikk érte utol a néhai sportoló nagyapját, Istvánt, aki úgy fogalmazott:

A fiamat is tönkre tették ezek a szemetek, most pedig az unokámat verte meg valaki…

Hogy pontosan mi történt, azt természetesen a 80-as évei elején járó férfi sem tudja, csak találgat.

Odamehettek hozzá valamilyen ürüggyel és meggyőződésem, hogy őt is egyszerűen agyonverték. Hogy a lakásában vagy lent, nem tudni. Az ágyon volt, amikor rátaláltak. […] Nem tudom, hányan és kik bántalmazták, de az biztos, hogy a nyakán volt valami ütés. Elég sokszor beszéltem vele, utoljára nem sokkal a halála előtt. Korábban együtt dolgoztam a fiamékkal a piacon is, de az utóbbi időben én már nem mentem. Mikike nem volt rossz gyerek, ő egy igazi sportember volt. Fel sem tudom fogni, mi történhetett. Borzasztóan el vagyok keseredve

– nyilatkozta a lapnak.

A BRFK sajtóosztálya a minap az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt közölte, hogy a rendőrség továbbra is halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor.

