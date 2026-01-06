Kedd este közleményt adott ki a rendőrség Dudás Miki halálával kapcsolatban. A 34 éves világbajnok kajakozót hétfőn fél 12 előtt néhány perccel holtan találták egy XVIII. kerületi lakásban.

A halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást, ám kedd este a rendőrség már azt közölte:

a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A közleményben jelezték: a BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Amint halálhírünkben beszámoltunk róla, Dudás a sportolói pályafutása végét követően rendszeres szereplője volt a kereskedelmi tévék műsorainak.

2024-ben egy hatfős banda rátámadt Dudás Miki édesapjára egy benzinkúton. Az 56 éves rokkantnyugdíjas férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy éber kómába került, és fél évvel később belehalt sérüléseibe. Dudás Miki elismerten nehezen birkózott meg lelkileg a családjával történtekkel.