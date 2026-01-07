bűnügydudás mikihalált okozó testi sértésigazságügyi szakértő
Kitanics Márk igazságügyi szakértő: Nem tartom kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 07. 14:49
Varga Jennifer / 24.hu
Hogyan lehetséges, hogy a helyszínelők még kizárták az idegenkezűséget? Kitanics Márk igazságügyi szakértő, kriminálpszichológus elmagyarázza, miért változtatott meg mindent a boncolás, és mi várható a nyomozás során.

Dudás Miklósra (akit celebként mindenki csak Dudás Mikiként ismert) hétfőn pár perccel fél tizenkettő előtt találtak holtan a XVIII. kerületi lakásában. A hírek szerint zárszakértők törték fel az ajtót, miután a családja már hosszabb ideje nem érte el őt telefonon. Bár a rendőrség először azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja a volt világbajnok kajakozó halála ügyében, a boncolás után már halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen.

Információink szerint már a helyszínen fejsérülést találtak a kétgyermekes apukán, amikor rábukkantak a vérrel szennyezett lakásában.

Ennek ellenére a helyszínelés során nem merültek fel olyan tények, amelyeket később a boncolás tett bizonyossá.

Hogyan lehetséges ez? – elsőként erről kérdeztük Kitanics Márk igazságügyi szakértőt.

