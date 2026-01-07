Rob Reinerék meggyilkolása: az ügyvédje hirtelen faképnél hagyta a gyilkossággal vádolt Nick Reinert

Rob Reiner amerikai színész-rendező és felesége, Michele Singer Reiner holttestét december 14-én, vasárnap találták meg Los Angeles-i otthonukban, a halottkémi jelentésből korábban kiderült, hogy mindkettejük halálát „többszörös éles tárgy által okozott sérülések” okozták.

A helyszíni szemle arra engedett következtetni, hogy a pár 32 éves fia, Nick Reiner lehet az elkövető, akit nem sokkal később Los Angelesben el is fogtak. Az ügyészség múlt héten vádat emelt a férfival szemben, és amennyiben bűnösnek találják, feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglant vagy akár halálbüntetést is kaphat.

Nick Reinert egy kirendelt védő fogja képviselni, miután ügyvédje visszalépett az ügytől. Alan Jackson, aki Reiner letartóztatását követő első bírósági megjelenésén megjelent, korábban Harvey Weinsteint, Kevin Spacey-t és Karen Readet képviselte.

Reiner vádemelését február 23-ig elhalasztották az ügyvédváltás miatt. Új ügyvédje Kimberly Greene.