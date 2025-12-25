Percekkel a támadás után halhatott meg Rob Reiner és felesége

Percekkel az őket ért támadás után halhatott meg Rob Reiner amerikai színész-rendező és felesége, Michele Singer Reiner – írja a kiszivárgott dokumentumok alapján a Guardian.

A házaspár holttestét december 14-én, vasárnap találták meg Los Angeles-i otthonukban, a halottkémi jelentésből korábban kiderült, hogy mindkettejük halálát „többszörös éles tárgy által okozott sérülések” okozták. A helyszíni szemle arra engedett következtetni, hogy a pár 32 éves fia, Nick Reiner lehet az elkövető, akit nem sokkal később Los Angelesben el is fogtak. Az ügyészség múlt héten vádat emelt a férfival szemben, és amennyiben bűnösnek találják, feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglant vagy akár halálbüntetést is kaphat.

Most a házaspár halotti anyakönyvi kivonata is kiszivárgott a sajtóban, eszerint Rob Reiner holttestét 15:45-kor, Singer Reinerét pedig 15:46-kor találták meg.

A körülményeket „gyilkosságként” írták le, a támadás kezdete és a halál között eltelt időt „percekben” adták meg, míg a halál időpontját és dátumát ismeretlenként rögzítették.

A dokumentumok alapján a házaspárt hamvasztani fogják. A Reiner család két gyermeke kedden új közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy megemlékezést szerveznek szüleiknek. „Jake és Romy Reiner továbbra is hálásak azért a szeretetért és támogatásért, amit kaptak. Később meg fogják osztani a szüleik tiszteletére szervezett megemlékezés pontos részleteit is”.

Nick Reiner december 17-én megjelent a bíróságon, de nem tett vallomást. Január 7-én kell visszatérnie a bíróságra a vádemelési meghallgatásra.

A 78 éves színész-rendező-producer és 68 éves felesége halála sokkolta Hollywoodot, több híresség is nyilvánosan részvétét fejezte ki a családnak – többek közt Barack és Michelle Obama is, akik aznap este együtt vacsoráztak volna Reinerékkel.