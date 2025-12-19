rob reinernick reiner
Élet-Stílus

Rob Reinerék fiát néhány hete skizofrénnek nyilvánították, a gyógyszeres kezeléstől kiszámíthatatlan lett

Michael Buckner / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 19. 18:30
Michael Buckner / Getty Images

December 15-én halálra késelve találták a legendás rendezőt, Rob Reinert és fotós feleségét, Michele Singer Reinert Los Angeles-i otthonukban. A rendőrség emberölés ügyében kezdett nyomozni, a gyanú pedig hamar a házaspár harminckét éves fiára terelődött, akit röviddel ezután le is tartóztattak. Az ügyészség azóta vádat emelt Nick Reinerrel szemben, és – amennyiben bűnösnek találják – feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglant vagy akár halálbüntetést is kaphat.

Nick Reiner tizenéves kora óta küzdött drogfüggőséggel, és beszámolók szerint gyakran erőszakosan viselkedett, dührohamokat kapott.

A TMZ úgy tudja, Nick Reinert néhány héttel szülei meggyilkolása előtt skizofréniával diagnosztizálták, és a kapott gyógyszerei állítólag „kiszámíthatatlanná és veszélyessé” tették a viselkedését.

A betegség miatt pszichiáter kezelte, nemrég pedig változtattak a gyógyszerein is, ami csak rosszabbá tette az állapotát.

Nemrég a halottkémi jelentést is nyilvánosságra hozták a házaspár haláláról:

Kapcsolódó
Nyilvánosságra hozták a halottkémi jelentést Rob Reiner és felesége haláláról
A gyilkossággal vádolt fiuk, Nick Renner először jelent meg a bíró előtt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Bors folytatja a „Tisza-adós” különszám terjesztését – Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba
Rossz hír jött az ingyenes ChatGPT-felhasználóknak
Magyar Péter árulónak nevezte Orbán Viktort
Hajdú Péter szerint Hadházynak bocsánatot kellene kérnie a Mészáros-csoport munkatársaitól
Orbán jobban aggódik a befagyasztott orosz vagyonért, mint a szlovákiai magyarok jogaiért?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik