Rob Reinerék fiát néhány hete skizofrénnek nyilvánították, a gyógyszeres kezeléstől kiszámíthatatlan lett

December 15-én halálra késelve találták a legendás rendezőt, Rob Reinert és fotós feleségét, Michele Singer Reinert Los Angeles-i otthonukban. A rendőrség emberölés ügyében kezdett nyomozni, a gyanú pedig hamar a házaspár harminckét éves fiára terelődött, akit röviddel ezután le is tartóztattak. Az ügyészség azóta vádat emelt Nick Reinerrel szemben, és – amennyiben bűnösnek találják – feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglant vagy akár halálbüntetést is kaphat.

Nick Reiner tizenéves kora óta küzdött drogfüggőséggel, és beszámolók szerint gyakran erőszakosan viselkedett, dührohamokat kapott.

A TMZ úgy tudja, Nick Reinert néhány héttel szülei meggyilkolása előtt skizofréniával diagnosztizálták, és a kapott gyógyszerei állítólag „kiszámíthatatlanná és veszélyessé” tették a viselkedését.

A betegség miatt pszichiáter kezelte, nemrég pedig változtattak a gyógyszerein is, ami csak rosszabbá tette az állapotát.

Nemrég a halottkémi jelentést is nyilvánosságra hozták a házaspár haláláról: