Soma Mamagésa nagymama lett: „Végig bent voltam a lányom szülésén”

Soma Mamagésa nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megszületett az első unokája, aki a Csizmár Merse Mihály nevet kapta.
Nagy súlyú, erős baba, természetes úton jött világra. Végig bent voltam a lányom szülésén, hogy támogassam, erős élmény volt. (Életem egyik legnagyobb beavatása.) Baba, mama jól vannak. ( A lányunk nem szeretné, ha több részletet, vagy fotót megosztanék, de annyit elárulok, hogy gyönyörű újszülött.)
Mint írja, a baba születése előtti, várakozó időszakot is a lányával töltötte, unokájának pedig egy verset is írt, amivel csalogatta:
Merse, Merse, drága kicsi Merse!
Születni mersze-e erre a világra?
Erre a világra, egyre forróbb nyárba,
Gyűlölködő nyájba, a Föld vajúdásába?
Új korszak hajnalába, viharok dúlásába,
vizek apadásába, hatalmas változásba?
Merse, Merse, drága kicsi Merse!
Születni mersze-e erre a világra?
De tudtad te, hova jössz, és sietve fogantál,
kibújni is mersz majd, ha eljött a te órád.
Vár az édesanyád, vár az édesapád,
gyönyörű két lélek, szerelem a pólyád.
Szerelemből lettél, szeretve fogadnak,
angyalok az úton végig cirógatnak.
Jó lesz neked itt kint, fényt hozol a világba,
ölelő karok közt növekszel a mába.
Neved jelentése: úr és nemes herceg,
béke és dicsőség, bátorság s merészség.
Isteni s tengeri fény is, de szép ez így egyben,
nomen est omen, már most minden rendben.
