Soma Mamagésa nagymama lett: „Végig bent voltam a lányom szülésén”

Soma Mamagésa nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megszületett az első unokája, aki a Csizmár Merse Mihály nevet kapta.

Nagy súlyú, erős baba, természetes úton jött világra. Végig bent voltam a lányom szülésén, hogy támogassam, erős élmény volt. (Életem egyik legnagyobb beavatása.) Baba, mama jól vannak. ( A lányunk nem szeretné, ha több részletet, vagy fotót megosztanék, de annyit elárulok, hogy gyönyörű újszülött.)

Mint írja, a baba születése előtti, várakozó időszakot is a lányával töltötte, unokájának pedig egy verset is írt, amivel csalogatta:

Merse, Merse, drága kicsi Merse!

Születni mersze-e erre a világra?

Erre a világra, egyre forróbb nyárba,

Gyűlölködő nyájba, a Föld vajúdásába? Új korszak hajnalába, viharok dúlásába,

vizek apadásába, hatalmas változásba?

Merse, Merse, drága kicsi Merse!

Születni mersze-e erre a világra? De tudtad te, hova jössz, és sietve fogantál,

kibújni is mersz majd, ha eljött a te órád.

Vár az édesanyád, vár az édesapád,

gyönyörű két lélek, szerelem a pólyád. Szerelemből lettél, szeretve fogadnak,

angyalok az úton végig cirógatnak.

Jó lesz neked itt kint, fényt hozol a világba,

ölelő karok közt növekszel a mába. Neved jelentése: úr és nemes herceg,

béke és dicsőség, bátorság s merészség.

Isteni s tengeri fény is, de szép ez így egyben,

nomen est omen, már most minden rendben.