Soma Mamagésa a szexuális életéről: A klimax után lecsökkent a vágy, de még mindig egy átlag huszonéves szintjén vagyok

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 09. 18. 15:58
Varga Jennifer / 24.hu

A klimaxról, a libidóról, a megcsalásról és a hosszú párkapcsolatok nehézségeiről beszélt Soma Mamagésa a Neshama YouTube TV podcastjében.

A klimax egyik ajándéka az, hogy magamba engedhetem minden szinten a férjemet. Nem védekeztünk, és én soha nem akartam semmilyen borzalmat vagy mesterséges dolgot a testembe engedni. Most végre felszabadultan élhetem meg a szerelmet. Én a függő szintjén voltam, túl sok volt, már teherként éltem meg. A klimax után viszont lecsökkent a vágy, de még mindig egy átlag húszas éveiben járó fiatal szintjén vagyok. Ez óriási felszabadulás számomra

idézi a Blikk a spirituális tanítással is foglalkozó előadóművészt, aki több mint 25 éve van férjnél. Hozzátette:

Egy hosszú kapcsolat során könnyen bekövetkezhet az elsivatagosodás, amikor a felek eltávolodnak egymástól. Pedig a szexuális együttlét minden szinten közelebb hozza a párokat, és megakadályozza, hogy ellaposodjon a kapcsolat.

Soma Mamagésa ezúttal is nyíltan beszélt arról, hogy neki és férjének is voltak félrelépései, és hogy ez csak jót tett a kapcsolatuknak.

„Volt egy időszak, amikor mindketten másnál kerestük a boldogságot. Először nekem volt egy szeretőm, később a férjemnek is lett egy szerelme. Akkoriban már a válás gondolatával is foglalkoztunk. Valamikor egy szerető menti meg az alapkapcsolatot. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, és nagyon is klassz tud lenni, ha azt az energiát visszaviszed a házasságba. Ha egy szerető szét tud törni egy kapcsolatot, az azt jelenti, hogy az a kapcsolat eleve nem volt elég erős – vagy az adott ember annyira instabil, hogy egy külső személy miatt meginog a saját értéke” – mondta.

