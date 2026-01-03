tommy lee jonesvictoria jones
Először szólalt meg a család Tommy Lee Jones lányának halála után

admin Grósz Petra
2026. 01. 03. 07:41
A minap lapunk is beszámolt arról, hogy meghalt Tommy Lee Jones lánya, Victoria. A 34 éves nő holttestére egy hotelben találtak rá január elsején. A halál oka egyelőre ismeretlen, de a beszámolók szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

A család nemrég egy, a People-nek megküldött nyilatkozatban reagált a tragédiára:

Értékelünk minden kedves szót, gondolatot és imát. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük.

Bár a halál hivatalos okát egyelőre nem állapították meg, a lap hozzáteszi, hogy a birtokukba került hangfelvétel szerint a Victoria Jonest érintő incidenssel kapcsolatos hívást „3-as kódúként” osztályozták, ami a túladagolásra és a színváltozásra utal. A kábítószer-túladagolásos esetekben a „színváltozás” cianózisra utal – alacsony oxigénszint a vérben, ami gyakran szív- vagy tüdőproblémákkal hozható összefüggésbe a Cleveland Klinika szerint –, ami a bőr, az ajkak és a körmök kék vagy lila elszíneződését okozza.

A People által áttekintett bírósági iratok szerint Victoria Jonest az elmúlt évben legalább kétszer letartóztatták, egyszer kábítószer-birtoklás miatt.

