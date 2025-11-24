Házasság első látásra: Laciék, Kármenék és Beccáék is döntöttek a kapcsolatuk sorsáról

Fináléjához érkezett a Házasság első látásra idei évada. Sanya és Rita, Réka és Ricsi, majd Attila és Miló Viki után most Becca és Zsolt, Zavira és Laci, illetve Kármen és Dani is meghozták végső döntéseiket a kapcsolatuk jövőjét illetően.

Elsőként Becca és Zsolt olvasták fel könnyeikkel küzdve egymásnak írt leveleiket. A feleség szerette volna folytatni a házasságot, férje azonban nem, helyette alternatívát ajánlott: bár a válást szorgalmazta, randira hívta Beccát, hogy tiszta lappal indítsák újra a kapcsolatukat.

Ha jól értem, megvan arra az esélyem, hogy az exférjemmel randizzak?

– tette fel a kérdést Becca, aki végül rábólintott Zsolt ajánlatára.

Később Laci és Zavira találkoztak egymással, hogy felolvassák egymásnak írt gondolataikat. Nevetve beszélték meg, mennyire kíváncsiak a másik levelére.

Laci nem meglepő módon úgy döntött, nem kívánja folytatni a házasságot, de barátságban szeretne maradni feleségével, aki hasonlóan gondolkodott a kapcsolatukról.

Utolsókként Daniék kerültek döntéshelyzetbe: Kármen először megmutatta férjének új, rá emlékeztető tetoválását, majd felolvasta a neki címzett levelét, melynek végén elmondta, hogy nagyon szereti, de bolond lenne a szívére hallgatni, mert az nem ő.

Pont ezért hallgatok most az eszemre, és a szívemre egyaránt. A válaszom: igen.

Dani bár egy ideig kételyek közt hagyta a feleségét, végül ő is igennel felelt. Kármen ezután felajánlotta, hogy összeköltözik férjével és annak macskájával, hogy egy család lehessenek, mire Dani térdre ereszkedett, és megkérte felesége kezét egy gyűrűvel. A válasz ezúttal is igen volt.

Az idei évadban így Dani és Kármen lettek az egyetlen pár, akik a forgatás után is házasok maradtak.