Házasság első látásra: Becca és Zsolt elmondták, hogyan alakult a kapcsolatuk a műsor után

Hétfőn véget ért a Házasság első látásra idei évada, és, bár Zsolt nem kívánta folytatni házasságát Beccával, megegyeztek, hogy randizni kezdenek. Arról, hogy hogyan alakult azóta a kapcsolatuk, a keddi Tények Pluszban meséltek.

Mint kiderült, tartották a szavukat és valóban randizni kezdtek, ami szerintük kamerák nélkül még jobban ment.

„Az első egy-két hétben tök jó volt, akkor még élveztük, hogy visszakaptuk a saját életünket, majd a harmadik-negyedik-ötödik héten éreztük, hogy nincs műsor, nincs forgatás” – mondta el Becca, volt férje viszont megjegyezte, hogy ő ezt viszonylag jól viselte.

Számos alkalommal találkoztunk, elmentünk nyaralni is együtt, viszont három-négy hét után nem volt meg az a fajta dinamika, ami szerintem kellett volna egy kapcsolatban, ezért hagytuk az egészet, és folytattuk tovább nyugodtan, de egyedül

– jelentette ki Becca.

A páros végül tehát a válás mellett döntött, de barátok maradtak, illetve dalokat is készítenek együtt.