Házasság első látásra: Kármen elköltözött Danitól

A Házasság első látásra pénteki részében Kármen megmutatta lakását Daninak, majd elmondta férjének: számára otthona jelenti a biztonságot, amit nem szeretne feladni.
Ha az elköltözésre gondolok, iszonyatos félelem fog el. […] Ez a hatalmas nagy félelem akkor kezdett el uralkodni rajtam, amikor Dani egyik este felhozta, hogy a kísérlet után költözzünk össze. Annyi minden felkavarodott bennem, hogy úgy érzem, picit bezártam
– mondta el miniinterjújában Kármen.
Az epizód végén Dani videóüzenetben jelentette be, hogy felesége úgy döntött, visszaköltözik a saját lakásába.
Volt egy nézeteltérésünk, veszekedésünk. Nagy sebeséggel történtek a dolgok a költözéssel kapcsolatban, ezt érezte nagyon nyomasztónak és terhesnek
– magyarázta a vállalkozó, kiemelve, hogy nem szeretné úgy beállítani a dolgot, mintha ő nem hibázott volna.
Kármen arról beszélt saját videójában, hogy nem fér a fejébe, Dani miért nem tudja megérteni az ő álláspontját, és miért erőlteti az összeköltözést.
Szerintem egy kapcsolatban szükség van arra, hogy mindkét félnek meglegyen a saját kis élete. Nagyon sajnálom, hogy ezt Dani nem érti meg, és rám hárítja ezt az egészet. Mindenesetre jobbnak láttam, ha összecuccolok és eljövök tőle, mert ez egyszerűen elviselhetetlen, és úgy érzem, ezzel teljes mértékben megfojt.