Házasság első látásra: Kármen elköltözött Danitól

A Házasság első látásra pénteki részében Kármen megmutatta lakását Daninak, majd elmondta férjének: számára otthona jelenti a biztonságot, amit nem szeretne feladni.

Ha az elköltözésre gondolok, iszonyatos félelem fog el. […] Ez a hatalmas nagy félelem akkor kezdett el uralkodni rajtam, amikor Dani egyik este felhozta, hogy a kísérlet után költözzünk össze. Annyi minden felkavarodott bennem, hogy úgy érzem, picit bezártam

– mondta el miniinterjújában Kármen.

Az epizód végén Dani videóüzenetben jelentette be, hogy felesége úgy döntött, visszaköltözik a saját lakásába.

Volt egy nézeteltérésünk, veszekedésünk. Nagy sebeséggel történtek a dolgok a költözéssel kapcsolatban, ezt érezte nagyon nyomasztónak és terhesnek

– magyarázta a vállalkozó, kiemelve, hogy nem szeretné úgy beállítani a dolgot, mintha ő nem hibázott volna.

Kármen arról beszélt saját videójában, hogy nem fér a fejébe, Dani miért nem tudja megérteni az ő álláspontját, és miért erőlteti az összeköltözést.