Élmények a télre

Salzburg tartomány



Ez a régió a fenntartható turizmus úttörője. Az exkluzív Guest Mobility Ticket kényelmes és környezetbarát közlekedést biztosít az itt megszálló vendégeknek: a jeggyel a városi és regionális buszok, a helyi vasútvonalak és a Salzburg Verkehr shuttle-járatok is igénybe vehetők a teljes tartózkodás ideje alatt. A finanszírozás mindössze 0,50 euró éjszakánkénti mobilitási hozzájárulásból történik, amelyet a szállásadó a helyi idegenforgalmi adóhoz ad hozzá.

A téli szezon izgalmasnak ígérkezik: a Wildkogel Arenában kipróbálható a világ leghosszabb, 14 kilométeres kivilágított szánkópályája, január 22-étől kezdetét veszi a Mozart-fesztivál, és Gasteinben a hónap végén hó- és jégszobrok épülnek.

Dachstein West



A Tennengau és a Dachstein Salzkammergut között fekvő régió 8 festői településsel – Abtenau, Annaberg-Lungötz, Gosau, Hallstatt, Obertraun, Russbach, St. Martin am Tennengebirge és Bad Goisern – csalogat egy élményekkel teli télre. A síelők és snowboardosok 160 kilométernyi gondosan karbantartott pályát és modern felvonórendszert találnak itt. Különleges élményt kínál a 44 kilométeres Dachstein túra, amely lenyűgöző panorámát nyújt a Dachsteinra és a környező csúcsokra. A tél fénypontjai közé tartoznak az éjszakai síbemutatók, az adventi vásárok, az élőzenés és családi rendezvények a hüttékben. Látványos program lesz a gosaui hőlégballon-hét 2026. január 18–24. között.

Filzmoos



A Bischofsmütze impozáns sziklái és a hatalmas Dachstein között fekszik Filzmoos, Ausztria egyik legkedveltebb családbarát síközpontja. A Salzburg tartományi Sportwelt régióban, a Ski amadé szívében található, és több díjat is elnyert vendégszeretetéért és hangulatáért. A Ski amadé részeként Filzmoos az ország legnagyobb összefüggő sírégiójához tartozik, amely 760 kilométernyi pályát és 270 modern felvonót kínál. A hangulatos, emberléptékű falu ideális választás a nyugodt, mégis pompás téli vakációhoz.

Flachau



Flachau télen a sokszínűségével hódít. Wagrainnal és St. Johannnal együtt alkotja a Snow Space Salzburg régiót, amely több mint 210 kilométernyi, tökéletesen karbantartott pályát kínál. Az Absolut Park a freestyle szerelmeseinek igazi paradicsom, a sportos síelők pedig bejárhatják a Hermann Maier-túrát vagy a 12 Peaks Trophy útvonalát. A családokat gyermekbarát pályák, szánkólejtők és síiskolák várják, de népszerű a sífutás, a téli túrázás és a lovas szánkózás is. A kikapcsolódásról az Altenmarktban található Erlebnis-Therme Amadé termálfürdő gondoskodik.

Großarltal



A Großarltal, amely Dorfgasteinig húzódik, régóta híres kiváló pályáiról, modern felvonóiról és hangulatos alpesi hüttéiről. A 2023/24-es téli szezonban megnyílt új, tízszemélyes Kieserl kabinos felvonó még gyorsabban és kényelmesebben viszi a vendégeket a csúcsra, ahonnan lenyűgöző 360°-os panoráma nyílik. A völgyben ingyenes élményrét várja a családokat gyakorlólifttel, varázsszőnyeggel, tubing-karusszellel és hatalmas hójátszótérrel – a legkisebbek nagy örömére.

Hochkönig



Maria Alm, Dienten és Mühlbach településein a tél valóban királyi élményt nyújt. Több mint 120 kilométernyi gondosan karbantartott pálya és a legendás, hatcsúcsos Königstour, 7500 méteres szintkülönbségével, felejthetetlen havas pillanatokat garantál. A síelés mellett hótalpas és téli túrák, sífutópályák, valamint kulináris túrák várják a vendégeket, amelyeken hüttéről hüttére fedezhetők fel a helyi ízek. A pályákon túl hangulatos adventi vásárok, hagyományőrző programok és különleges élmények, például a gondolás vacsora teszik teljessé a téli szezont.

Lungau



A Salzburg tartomány déli részén fekvő Lungau egyedülálló téli paradicsom az Alpok szívében. A régióban mintegy 300 kilométernyi sípálya és 200 kilométernyi sífutóútvonal várja a vendégeket. A téli túrák csendes völgyekben, a hótalpas túrák érintetlen magashegyi ösvényeken vezetnek, és természetesen a szánkózás sem maradhat el. A UNESCO Bioszféra Rezervátum részeként Lungau a fenntarthatóság és a tudatos természetélmény szimbóluma. Aki egyszer ellátogat ide, az biztosan visszatér majd.

Obertauern

Téli sportok kapcsán egy igazán fontos tényező van: a hó. Obertauernben ebből pedig bőven van. Ausztria leginkább hóbiztos télisportközpontja Salzburgtól 90 kilométrre fekszik. Magasságának és fekvésének köszönhetően november végétől május elejéig természetes hó borítja. Obertauern jellegzetessége, hogy közvetlenül a sípályák mellett fekszik: 26 felvonó és sílift alkotja a település körüli síparadicsomot. A téli vakáció alatt az autó állva maradhat, mert a sípályák közvetlenül a szálláshelyekről elérhetők sílécekkel. Ráadásul mivel itt a hegyek mind egy völgyet vesznek körül, egész nap találunk napsütéses pályát a lesiklásra.

Radstadt



Ausztria szívében, Salzburgtól alig egyórányira fekszik a ‘hegyek öreg városa’ – Radstadt, ahol a középkori városfalak hangulata találkozik a modern infrastruktúrával és a szívélyes vendégszeretettel. A Radstadt–Altenmarkt sírégió napos, széles pályákkal és barátságos hüttékkel várja a látogatókat. A Ski amadé sírendszer részeként a vendégek egyetlen bérlettel 760 kilométernyi pályát használhatnak a teljes régióban. Radstadtban a síelés mellett sífutás, téli túrák, szánkózás és az Altenmarktban található Amadé termálfürdő kínál kikapcsolódást.

St. Johann



A Snow Space Salzburg sírégió régió központjában fekvő St. Johann – Alpendorf városrésszel – tökéletes célpont családoknak és hobbisíelőknek. A teljes sírendszer több mint 210 kilométernyi pályát kínál. A napfényes lejtők és a kiváló síiskolák megkönnyítik a kezdést, a pályaszállások pedig maximális kényelmet biztosítanak. A JO Family Partner szálláshelyek kifejezetten családokra specializálódtak, a Xund & Fit program pedig az aktív, egészséges életmódot segíti. A nap végén pedig nem hiányozhat az igazi osztrák ízvilág: sajtgombóc és császármorzsa.

Zell am See–Kaprun



Ebben a régióban összesen 408 kilométernyi pálya vár a vendégekre a Saalbach, Hinterglemm, Leogang és Fieberbrunn térségével közös ALPIN CARD sírendszerben. A Kitzsteinhorn gleccser, Salzburg tartomány egyetlen gleccsersíterülete, lehetőséget kínál a síelésre már ősszel, egészen a késő tavaszig. Aki inkább a pályákon kívül mozogna, az sítúrázhat, túrázhat vagy vezetett hótalpas kiránduláson ismerheti meg a téli természetet. Egy aktív nap után pedig 90 étterem és alpesi hütte várja a vendégeket, ahol helyi finomságokat – többek között kasnocknit és császármorzsát – kóstolhatnak.

